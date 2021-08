Burgui ha compartido vestuario con Borja Sainz en estas dos últimas temporadas y solo ha sido interrumpida esa convivencia cuando el extremeño firmó por el Real Zaragoza para el tramo final de la campaña 19-20. Le conoce bien, le ha ayudado a crecer y bendice la cesión del extremo vasco. De hecho, el exzaragocista le dijo que «no tuviera ninguna duda en ir al Zaragoza».

«Sabía del interés del Real Zaragoza desde hacía semanas porque me llamó y me lo comunicó y para que le dijera qué tal todo, la ciudad y el ambiente. Le dije que no tuviera ninguna duda en ir allí porque es el lugar perfecto para que siga aprendiendo. El viernes hablé con él para ayudarle a encontrar casa y demás y está muy contento», explica el jugador extremeño.

Burgui también tiene muy claro que va a ser un año muy fructífero para ambas partes, tanto para el crecimiento personal de Borja Sainz como para el Real Zaragoza por todo lo que puede aportar el de Leioa. «Creo que va a ser un año muy bueno para él y el equipo va a estar encantado de todo lo que va a aportar», comenta.

En cuanto a sus habilidades, Burgui destaca de Sainz que «es muy habilidoso, tiene muy buen uno contra uno es rápido al espacio y puede irse tanto en largo como jugar en corto». En definitiva, apunta, «a mí me gusta mucho y es buen jugador». «Al Real Zaragoza le vendrá muy bien y a él mismo también», recalca.

Burgui incide en que «va a jugar con mucha regularidad, que es lo que necesita», y que también va a aprender mucho en el Real Zaragoza por la veteranía de algunos compañeros: «La etiqueta de revulsivo no le va a afectar nada. Es un año importante para él y en el que va a aprender muchísimo. Aparte están Zapater, Eguaras, Cristian... Todos le van a ayudar mucho a mejorar», explica.

A ello ayudará la propia forma de ser de Borja Sainz, un futbolista que sabe escuchar para después ponerlo en práctica. «Es muy noble, muy tranquilo, no causa problema alguno y acepta muy bien los consejos que le dan porque siempre quiere aprender. Es buen futbolista y todavía es muy joven. Es muy buen chico, ayuda mucho a los compañeros, atiende siempre y nunca pone malas caras», describe Burgui.

Por último, en cuanto a la posición en la que más puede rendir, el extremeño comenta que «le gusta más por la izquierda, a pierna cambiada, pero por la derecha también juega muy bien».