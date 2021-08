Más de 1.200 minutos jugó Toro Fernández en el Real Zaragoza. La cifra corresponde solo a partidos de Liga, así que rebasa los 1.300 al añadir su participación en las dos eliminatorias de Copa del Rey (ante Gimnástica de Torrelavega y Alcorcón) en las que participó. Ni un solo gol marcó el delantero en un hecho sin apenas precedentes y que emerge entre las principales causas de una de las peores temporadas en la historia del club. Tras volver al Celta, de donde vino cedido, el Toro se marchó a México para recuperar sensaciones en el FC Juárez, donde el pasado sábado marcó dos goles. Vergüenza torera.

El final de la maldición se produjo, además, ante de uno de los equipos más relevantes de la competición, el Chivas Guadalajara, ante el que el Juárez sumó un valioso punto merced a un empate (2-2) que tuvo al Toro Fernández como principal protagonista. El cambio de tercio se produjo temprano, a las primeras de cambio de una faena que el exzaragocista jamás olvidará. El delantero no escurrió el bulto cuando el colegiado señaló el punto de penalti tras una jugada en el área del Chivas y afrontó la hora de la verdad. Se arrimó al balón y huyó del miedo a volver a pinchar en hueso dispuesto a demostrar que no está para el arrastre. La estocada hasta la bola ponía fin a 714 días sin alegrías. Desde aquel 24 de agosto de 2019, cuando estuvo al quite ante el Valencia en sus primeros días con el traje de luces celeste.

Pero faltaba rematar la faena. Tras el empate del Chivas, el Toro se creció al castigo y entró a matar cuando vio el balón suelto cerca del área pequeña tras una falta lateral. Un defensa rival echó un capote con un mal despeje que dejó el esférico a los pies del uruguayo, decidido a salir por la puerta grande. En su segundo encuentro con el Juárez, ya había marcado más goles que en su paso por España.

La estocada

Pero la alegría no fue completa. El Chivas volvió a reaccionar para al menos retener un punto con otro tanto que fue un puyazo para el Toro, hecho un miura. No había vuelta al ruedo, orejas y rabo pero, al menos, el Toro había vuelto a ser bravo.

Atrás quedan días de zozobra en un Real Zaragoza en el que nunca cogió al Toro por los cuernos. Y eso que jugó 30 partidos en Liga (15 de ellos como titular) en un equipo en el que dio todas sus cornadas al viento. Apenas alguna media estocada y poco más en su paso por el equipo aragonés, donde nunca mostró la casta que se le preveía y que había mostrado en su país natal.

Ahora, el Toro vuelve a embestir. Lo hace ya lejos de Zaragoza y dispuesto a salir por la puerta grande en un fútbol menor pero que le ofrece la oportunidad de olvidar el pasado reciente y rescatar sensaciones casi olvidadas. Gabriel vuelve a ser el Toro Fernández, ese delantero que en Zaragoza se alió con el silencio de la puerta cerrada para evitar los pitos del respetable. Un jugador que llegó envuelto en esperanza y que se marchó dejando tras de sí una huella apenas perceptible en la arena.

Ahora, en México, el delantero vuelve a marcar y a sonreír para desesperación de los que un día soñaron con verle dar la vuelta al ruedo y armar el taco en La Romareda y que ahora sufren ante la enésima cornada. El Toro ha vuelto. Lo hace en otra plaza muy lejos de aquí, donde casi siempre estuvo de capa caída.