El Real Zaragoza pisa el acelerador para reforzar cuanto antes la plantilla. El club aragonés pretende anunciar incorporaciones antes del debut liguero, el próximo viernes (22.00 horas) ante el Ibiza. La intención es que lleguen varios futbolistas a lo largo de esta semana, pero la prioridad es la delantera, donde se necesitan dos efectivos. Por eso, el director deportivo, Miguel Torrecilla, confía en cerrar en las próximas horas la contratación de al menos un atacante para que llegue a tiempo de estrenarse en el primer partido del campeonato liguero. De hecho, ya admitió, el pasado viernes, que los cuatro fichajes pretendidos (un central y un mediocentro defensivo además de los dos puntas) vendrán «más pronto que tarde. La idea es cerrarlos en breve y cuando estemos en condiciones de anunciarlos lo haremos», indicó antes de presentar a Borja Sainz.

Pero es la parcela ofensiva la que más ocupa. No solo por la mayor cantidad de efectivos necesarios ante la escasez de delanteros en una plantilla que solo cuenta con Iván Azón, de 18 años, como ariete puro, sino por la sequía anotadora sufrida la pasada temporada y que obliga a fichar jugadores con gol para no repetir la amarga experiencia. Si bien es cierto que JIM todavía tiene entre los suyos con Narváez (máximo artillero del equipo la pasada campaña con nueve tantos), la salida del colombiano rumbo a Primera División parece solo una cuestión de tiempo, lo que dejaría al Zaragoza todavía más vacío de recursos ofensivos. Vuckic, por su parte, no cuenta y su cesión se encuentra avanzada. De hecho, todo apunta a que su marcha será oficial en las próximas horas.

Así que Torrecilla multiplica esfuerzos para, al menos, incorporar un delantero antes del viernes, aunque en el club se confía en que, incluso, pueda llegar más de un fichaje. Entre los candidatos figura Álvaro Giménez, al que el Zaragoza pretende traer a préstamo desde el Cádiz, que no cuenta con él. Máximo goleador de Segunda con el Almería (20 goles) en la temporada 2018-19, el ilicitano dispone de ofertas de otros clubs de la categoría, pero Torrecilla confía en convencer al futbolista para convertirlo en una de las referencias ofensivas de una escuadra ávida de goles, la gran asignatura pendiente desde hace meses.

Gusta mucho Cristo González, al que también pretenden otros equipos con mayor poderío económico. En su caso, al igual que con Álvaro, la gran dificultad que el Zaragoza trata de solventar es la elevada ficha del delantero, lo que provoca que también en su caso, la cesión sea la única vía posible de cara a compartir el salario del futbolista con su club de origen. En las últimas horas, el Málaga habría acelerado en su ofensiva para hacerse tanto con el canario como con Borja Garcés, el otro gran objetivo zaragocista, si bien, en este caso, las opciones de los aragoneses parecen haberse reducido considerablemente.

De momento, el club tan solo ha acometido dos incorporaciones en el mercado veraniego. El lateral Fran Gámez firmó por dos temporadas para paliar en parte el gran problema que supuso la lesión grave de Carlos Vigaray y que dejó a JIM sin laterales derechos en la plantilla. Con Gámez, procedente del Mallorca, el puesto está cubierto y, además, el club ha reculado en su intención inicial de fichar otro futbolista para esa demarcación ante las buenas prestaciones ofrecidas por el canterano Ángel López y la posibilidad de ubicar ahí a Francés.

El otro recién llegado es Borja Sainz, a préstamo desde el Alavés. El extremo, de apenas 20 años, también viene a cubrir una de las zonas vacías de efectivos ya que Zanimacchia regresó a Italia tras su cesión la pasada campaña y a Larrazabal se le busca equipo para que abandone cuanto antes la disciplina zaragocista. Borja puede jugar por cualquiera de los dos costados, si bien suele hacerlo más asiduamente por la izquierda a pie cambiado.

Ahora, Torrecilla quiere más y cuanto antes. La prioridad es el ataque, pero el director deportivo también ultima las contrataciones de un cuarto central que cubra el vacío dejado por Peybernes, que dejó plantado al Zaragoza para irse al Málaga, y un mediocentro defensivo. Para este puesto, las opciones principales, Luismi y Edgar, parecen ya una utopía ya que el primero apunta a recalar en el Oviedo y el segundo a continuar en el Betis. Se busca un jugador de un perfil distinto a Zapater, Eguaras y Francho. Ros no cuenta para el cuerpo técnico.