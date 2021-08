Los aficionados que tengan intención de acudir el viernes a La Romareda para presenciar en directo el debut liguero del Real Zaragoza ante el Ibiza (22.00 horas) deberán realizar la solicitud de inscripción exigida por el club, que ya ha decidido la fórmula que determinará quién entra al estadio. Aunque, en principio, la entidad se muestra convencida de que para este primer partido podrán entrar todos los aficionados que lo deseen ya que no es factible que las inscripciones que se reciban superen el 40% de aforo máximo impuesto la pasada semana en el Consejo Interterritorial de Sanidad entre el ministerio y las comunidades. "La previsión de asistencia al partido ante la U.D. Ibiza no supera la disponibilidad de localidades, de acuerdo a los datos históricos de las últimas temporadas, teniendo en cuenta el día de la semana y el horario, así como que no habrá localidades a la venta ni invitaciones", expuso el club este lunes. En cualquier caso, la entidad debe poner en marcha esa solicitud de inscripción "para el control del aforo indicado en la autorización" qu puede realizarse desde el área del abonado online. Las personas con dificultades de acceso al área del abonado online podrán solicitar su inscripción de forma presencial en las oficinas del Club o vía email a ticketing@realzaragoza.com.

El proceso estará abierto hasta las 18.00 horas del jueves, cuando el club informará del número de inscritos durante la semana. En caso de superar el número de solicitudes al aforo permitido se realizará un sorteo entre las solicitudes el mismo jueves, víspera del partido, a las 18.30 horas. En este se agruparían las solicitudes de socios convivientes en una misma dirección postal (según los datos registrados por el club) y tendrán prioridad las solicitudes de los socios de la temporada 2020/2021 frente a las solicitudes de socios que se han dado de alta en esta temporada. "Se notificará el jueves por correo electrónico el resultado del eventual sorteo a todos los solicitante y las personas autorizadas podrán acceder directamente a su localidad con el abono digital (passbook) a través de los tornos de La Romareda, por su puerta habitual".

Asimismo, el Real Zaragoza informa que en el caso de no haberse alcanzado el aforo autorizado a las 18.00 horas del jueves, "el club informará del proceso para nuevas inscripciones hasta completar el cupo autorizado" y ruega que se inscriban "solamente los socios que tengan intención de acudir al encuentro, para evitar localidades disponibles no ocupadas".

Del mismo modo y tal y como informó este diario, la rebaja del 75% de aforo inicialmente establecido por el Departamento de Sanidad del Gobierno aragonés suprime la obligación de presentar el certificado de vacunación (con la doble dosis) o el acreditativo de haber superado el covid para acceder al campo para presenciar un partido para el que no se venderán localidades.

Para el partido del día 30 ante el Cartagena, el club tiene previsto repetir el mismo sistema, si bien indica que anunciará el proceso la próxima semana. "De no modificarse las indicaciones de las autoridades sanitarias, se procedería con un sistema de solicitud de inscripción previa similar al del encuentro ante la U.D. Ibiza., si bien el club estará pendiente de eventuales cambios normativos y de aforo antes de ponerlo en marcha", indica.