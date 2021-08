La salida de Gaizka Larrazabal no será inminente. Al menos, eso se afirma desde el entorno del jugador, que, incluso, no descarta quedarse en el Zaragoza a pesar de que el club ya le ha dejado claro que no cuenta y que debe buscarse equipo. El Tenerife es uno de los clubs que ha mostrado interés por el extremo pero no hay ofertas en firme y el jugador continúa entrenando con sus compañeros en la Ciudad Deportiva. En estos momentos, todo apunta a que, si se va, no lo hará en breve.

Por su parte, Haris Vuckic continúa también en la rampa de salida a la espera de que las negociaciones para su cesión acaben fructificando. El delantero esloveno interesa al Rijeka para recalar a préstamo en la Liga croata la próxima temporada, pero las conversaciones entre ambos clubs siguen sin acuerdo. Mientras, el jugador tampoco se ejercitó este lunes con sus compañeros y se marchó directamente al gimnasio, al igual que Carlos Vigaray, lesionado de larga duración.