Juanjo Narváez está a punto de convertirse en nuevo jugador del Elche, cuya negociación con el Real Zaragoza para hacerse con los servicios del colombiano está abocada a culminar en breve. De momento, el club ilicitano ofrece entre 2 y 2,5 millones de euros, la misma cantidad que ya propuso en enero, pero el Zaragoza pide 4 (la mitad de su cláusula de rescisión), aunque todo apunta a que el acuerdo que propiciará la salida de Narváez rumbo a Elche se fijará por una cantidad entre los 3 y los 3,5 millones, de los que el 20% irá a parar el Betis, poseedor de una quinta parte de sus derechos.

La negociación va por buen camino y todo apunta a que se producirá un desenlace rápido no más allá de la próxima semana. Narváez, que ya ha dejado claro su deseo de jugar en Primera División, sabe que su futuro inmediato está en el Martínez Valero y que apura sus últimas horas como zaragocista. Falta por saber si el acuerdo se cierra de forma inminente y, por consiguiente, ya no estará presente el viernes en el debut liguero ante el Ibiza o si, por el contrario, el traspaso no se cierra esta semana y el jugador puede disputar sus últimos minutos como zaragocista.

La marcha de Narváez, en todo caso, deberá cubrirse con otro futbolista de ataque. En principio, el director deportivo del Real Zaragoza, Miguel Torrecilla, anunció la llegada "más pronto que tarde" de dos delanteros, un mediocentro defensivo y un central, pero la más que previsible salida del colombiano aumentará todavía más la necesidad de incorporaciones en ataque, donde será necesaria otra incorporación.

El colombiano, máximo artillero del equipo la pasada temporada con nueve tantos, llegó el pasado verano al Real Zaragoza procedente del Betis. Tiene dos años más de contrato con el Zaragoza y su cláusula es de 8 millones.