La situación institucional del Real Zaragoza continúa entre la agitación y la calma. La agitación la protagoniza la asamblea extraordinaria de LaLiga que tendrá lugar este jueves y que debatirá la aprobación o no del acuerdo entre la patronal y el fondo CVC, mientras que la calma la patrocina la venta del club. A escasas horas de debutar en Segunda frente al Ibiza, el club aragonés sigue sin novedad alguna en el proceso de transacción de la propiedad, tal y como volvió a recalcar Christian Lapetra durante la tradicional visita antes del comienzo de la temporada al consistorio.

Sobre el acuerdo entre CVC y LaLiga, el presidente de la entidad se mostró completamente a favor de dicho compromiso: “Estaremos a favor de todo lo que sea beneficioso para LaLiga y el conjunto de los clubs”, comenzó explicando. “Vamos a estar siempre apoyando aquello que pueda darle mayor valor a la marca LaLiga y a los clubs y eso nos va a beneficiar”, puntualizó.

El mandatario explicó que “es un acuerdo corporativo en el que lleva trabajando LaLiga desde hace tiempo con un fondo que va a dotar a los clubs de más capacidad para mejorar todo lo que nos rodea, dar más valor a la Liga como marca y que redundará en todos los ingresos que podamos tener en el futuro”, y que, en caso de que salga adelante en la votación de este jueves, “tenemos que ser muy responsables y consecuentes con todas las ayudas que podamos recibir y trabajar lo mejor posible para que de verdad redunden en mejorar al Real Zaragoza y a LaLiga”.

Ahora bien, pese a que no quiso detallar ni aproximar una cifra de lo que podría recibir el club aragonés (“no soy muy dado a hablar de cifras porque probablemente lo que yo diga hoy no sea la realidad en unos días. Yo la tengo en la cabeza, pero hay flecos y cuestiones que serán individualizadas por club”, comentó), sí que dejó también claros dos aspectos. Uno, que el club se siente perjudicado por el reparto en base a los derechos de televisión y otro, que no se puede hacer nada para remediarlo. No al menos algo que lo cambie de forma sustancial.

“Viene todo muy trabajado, nos remitimos al Real Decreto sobre los derechos de televisión. Nosotros siempre nos sentimos perjudicados porque nuestra notoriedad siempre es mucho mayor de los ingresos que recibimos por ella. Estamos dando el 30% de la audiencia de Segunda División, duplicamos o triplicamos a los siguientes en el ránking, pero está atado y la única manera de modificar las cantidades es modificar el Real Decreto. Hasta entonces poco se podrá hacer”, explicó.

Sin novedad en la venta o La Romareda

Del cambio de propiedad, ninguna novedad. Y de la reforma de La Romareda, aprovechando la presencia en el ayuntamiento, tampoco. “Ojalá podamos dar la noticia de que la venta se lleva a cabo. Ya lo expliqué el otro día, a nivel contractual todo está atado, pero falta lo importante, que se rubrique el contrato y que los fondos lleguen. De momento no ha cambiado la situación de las pasadas fechas a ahora”, recalcó.

Y de la reforma de La Romareda, volvió a incidir en que primero importa la pandemia y que cuando regrese la normalidad se abordará un compromiso que sigue vigente: “Debemos ser responsables con la situación que vivimos ahora y tenemos que dedicar todos nuestros esfuerzos para que todo tienda a la normalidad. Hay que atender a muchísimas personas que lo están pasando realmente mal. Lo nuestro es importante, pero queda en un segundo plano. Lo he manifestado muchas veces con el alcalde y con miembros de su corporación, el Real Zaragoza va a estar siempre al lado del ayuntamiento de esta ciudad para construir. Sin dejar de lado la situación tan importante, cuando todo vuelva a la normalidad estoy convencido de que el Real Zaragoza y el ayuntamiento se encontrarán y avanzarán en la construcción de La Romareda”, aseveró. Además, recordó que “hay un horizonte, el 2030, con la posibilidad real de que España albergue el Mundial de fútbol, y Zaragoza debería ser sede y estar preparada para esa fecha”, subrayó.