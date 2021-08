Radosav Petrovic, pese a ser un futbolista extranjero con tan solo dos años de experiencia en España, sabe perfectamente a qué tipo de club viene y con qué objetivo. Conoce al Real Zaragoza, su historia y, sobre todo, que quiere volver a Primera División. Por ese reto, el mismo que ha tenido en el Almería estas dos últimas campañas, y porque “podía sentir que el míster y el director deportivo me querían mucho aquí y esa es una de las cosas más importantes para mí a la hora de elegir un equipo en el que jugar”, el serbio se ha decantado por el proyecto blanquillo.

“El Zaragoza es un club histórico, normalmente es de Primera y es grande, con una gran afición y espero que las cosas vayan bien esta temporada”, dijo en su presentación oficial como jugador del equipo aragonés. Después, el espigado medio, con un muy buen castellano, expuso que “el Zaragoza tiene un nombre y una historia, una afición muy fuerte y siempre quiere subir”. Y recalcó que la ciudad “merece estar en Primera División y nuestro trabajo es luchar por ese objetivo”.

Sin embargo, también puso algo de cautela a sus palabras ya que recordó que “en todas las temporadas hay ocho o diez equipos que quieren el ascenso, pero cuando el tiempo pasa a veces no va todo como uno quiere”. Por ello, puntualizó, “no me gusta hablar mucho antes de trabajar, hay que ir poco a poco y día a día. Debemos tener una buena actitud porque calidad hay”.

En cuanto al equipo, Petrovic reconoció que “el Zaragoza tiene jugadores con experiencia y buenas carreras y también jóvenes, un buen balance”, así como que, por su experiencia en otras categorías y países, “creo que no necesito mucho tiempo para adaptarme y puedo ayudar a mis nuevos compañeros”.

De todos modos, puso en duda su posible debut frente al Ibiza este mismo viernes ya que, debido a que hace poco estuvo en cuarentena, quiere ir poco a poco y probarse. Luego, JIM decidirá: “De condiciones estoy perfecto. Tuve un inicio de pretemporada muy bueno, pero estuve en cuarentena y quizá no estoy al 100%, pero vamos a hacer un programa especial y creo que muy pronto voy a estar en un nivel suficiente. Voy a hablar con el míster y el cuerpo técnico y ellos decidirán. No creo que sea bueno para mí y para la plantilla si salto al campo y no estoy al 100%”, comentó.

Además, también sabe que coge el testigo de otros serbios que estuvieron en el Real Zaragoza y que dejaron huella. Se deshizo en elogios hacia Radomir Antic, al que calificó como “un genio” y que, contó, “fue mi primer entrenador en la selección serbia y es un hombre muy importante para mi carrera y mi vida”. Además, “conozco a Savo Milosevic también y con Ivan Obradovic jugué en el Partizán y en la selección, así que sé que las expectativas aquí son siempre altas”.

Por último, también tuvo buenas palabras para la afición blanquilla: “Los dos partidos con el Almería los jugamos sin afición, el primer año se jugó durante la pandemia y el segundo sin gente. Todo el mundo sabe que la afición del Zaragoza es una fuerza muy grande para el equipo. No sé si puedo comparar porque no es igual jugar ante 20.000 o sin nadie, pero el primer año el Zaragoza estaba muy fuerte. Esta temporada creo que va a ser muy diferente con la afición y con una buena pretemporada”, resaltó el serbio.