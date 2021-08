Comienza la Liga un 13 de agosto, con más de dos semanas por delante para que el mercado de fichajes termine y con un Real Zaragoza en precario todavía, pero Juan Ignacio Martínez continúa tanto convencido como convenciendo al resto de que el equipo va a luchar, que va a ser competitivo y que estará arriba. Comenzando por este viernes y terminando en mayo, esté quien esté.

El preparador alicantino afirmó en la previa del estreno liguero contra el Ibiza que “vamos a luchar seguro”, pero también sabiendo que “vamos a sufrir y nos va a costar por cómo está montado el fútbol en España ahora mismo”. Recordó que “vamos en inferioridad en otras cosas, pero el dinero no lo es todo” y ensalzó a los jugadores que eligen al equipo aragonés, porque saben a lo que vienen: “Hay que ser honesto, pero podemos presumir de que el jugador que viene al Real Zaragoza lo hace por la marca y el currículum del club y eso es de valorar. Aquí lo importante es que haya personas con un compromiso atroz y que sepan a lo que vienen”. En definitiva, una vez más, “El Zaragoza va a tener un equipo competitivo”.

Sobre el mercado, JIM es consciente desde el primer momento que “íbamos a ser un poco más lentos en las incorporaciones”, pero no está preocupado ya que “hablo mucho con Miguel (Torrecilla) y por la información que me llega a través de él hemos traído a jugadores que la dirección deportiva siempre ha manejado”. Y aparte, resaltó de nuevo, “cuando un jugador dice que viene al Real Zaragoza ya está, ese compromiso ya lo tenemos y es muy importante”, lo cual da un plus al conjunto.

En cuanto al aspecto deportivo, el técnico explicó que “tenemos a todo el mundo disponible, pero algún jugador tiene lo típico y anda con molestias, lo que hace dudar un poco sobre el once inicial, pero nada de lo que alarmarse”. De hecho, esas dudas se disiparán en una muy suave sesión que tendrá lugar este viernes por la mañana.

Ahora bien, hay matices. Aunque ninguno iba a ser titular ni mucho menos, JIM sí que habló claramente de que Vuckic no va a ser convocado y “Larra y Ros vienen entrenando con nosotros con normalidad y posiblemente estén en la lista”. En cuanto a Petrovic, que fue honesto en su presentación y dijo que necesitaba probarse por haber estado en cuarentena, dijo que “está haciendo dobles sesiones y vamos a ver si le metemos en convocatoria o esperamos”.

En cuanto al once inicial, “no nos podemos engañar, han venido jugando unos compañeros y de lo visto en la pretemporada va a variar poco”. Además, “tenemos jugadores que se han incorporado nuevos y el proceso de adaptación está ahí”, aparte de las pequeñas molestias de algunos futbolistas ya mencionadas. Lo que sí que dejó claro JIM es que las decisiones de la alineación serán por cuestiones tácticas y no por problemas para inscribir: “No creo que haya ningún problema, será más decisión táctica del entrenador que por problemas burocráticos”, comentó.

En cuanto al aspecto mental, por todo el ruido institucional y el verano tan atípico que está viviendo el Real Zaragoza, JIM está muy contento con la actitud que están mostrando sus jugadores. “Vinieron Christian Lapetra y Fernando Sainz de Varanda el primer día, se dirigieron a nosotros y hasta hoy. Por parte de los jugadores no se ha vuelto a comentar nada más. El fútbol es de los futbolistas en el terreno de juego, hacen su trabajo de la mejor manera posible y en ese aspecto no tengo ninguna queja. Ahora tenemos que reivindicarnos, seguir la buena línea de la pretemporada y con la cantera y con lo que está llegando potenciamos esa frase de que vamos a tener un equipo competitivo”, explicó.

Aparte, también alabó la predisposición de futbolistas como Juanjo Narváez o Pep Chavarría, que tienen cartel y podrían marcharse traspasados antes del final del mercado, especialmente el colombiano: “Su día a día y compromiso lo habéis visto todo el verano y es su carta de presentación. Agradecidos en su rendimiento y ojalá se queden con nosotros, pero debo ser realista. Si no siguen con nosotros será trabajo de la dirección deportiva incorporar a otros compañeros”, afirmó.

Por último, hay fútbol y un rival que batir, el Ibiza. Y Juan Ignacio Martínez, pese a que sea en casa y ante un recién ascendido, no se fía lo más mínimo de los baleares: “Es nuevo en el fútbol profesional y a veces vinculamos Ibiza a algo ajeno al deporte, pero hay que tener máximo respeto y que nadie se equivoque. Nos lo va a poner muy difícil, es un equipo que está muy bien trabajado y ha hecho una pretemporada muy buena y ante equipos muy importantes. Propone jugar al fútbol, tiene buenos jugadores y los fichajes les dan un plus”, destacó de su adversario de este viernes.