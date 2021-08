Haris Vuckic jugará cedido la próxima temporada en el HNK Rijeka croata, por lo que continúa la operación salida del Real Zaragoza. El préstamo del punta esloveno era clave para la planificación deportiva del conjunto aragonés por su elevada ficha, de las más altas de la plantilla blanquila.

Desde el comienzo de la pretemporada, el club dejó claro a Vuckic que no contaba para la próxima campaña y su participación en los amistosos se vio reducida paulatinamente hasta no disputar ningún minuto. Ya en el Trofeo Lapetra se quedó en la grada y JIM reconoció este jueves en la previa que no iba a ser convocado contra el Ibiza.

El esloveno, con contrato hasta el 2023, se marcha un año cedido con la intención de recuperar su mejor nivel y que se revalorice. El curso pasado fue una de las grandes apuestas de Lalo Arantegui, pero también una de las mayores decepciones, ya que no consiguió ni marcar un solo gol ni, aparte, tener una participación destacada con ninguno de los tres entrenadores de la pasada campaña.