Entre el oasis y el desierto se encontró el Ibiza. En medio, un espejismo en forma de pretemporada que dejó tan buenas sensaciones en ataque como irreales. Porque a la hora de desenfundar en el fuego real que es la Segunda División, con muy poco se logra desarmar en ataque a un Real Zaragoza que no tiene dinamita arriba ni mecha. No solo le cuesta ejecutar, también llegar. Y ese síntoma, que ya lo mostró durante toda la temporada pasada, continúa vigente y no deja de ser preocupante. Urge solución y tendrá que llegar en forma de delanteros y goles.

El choque contra el Ibiza tuvo tintes de bolo veraniego. Menos mal que el animado público, al que se le notó con ganas de jarana tras más de 500 días de exilio y que volvió a cargar contra la directiva ante la parsimonia en la venta, puso algo de luz a un partido rebosante de aburrimiento, de pura Segunda División. Fue de orden y rigor, de arriesgar más bien poco, de un visitante conformado con un punto en su estreno en la categoría y en un escenario de frac y sombrero, y de un local al que se le siguen viendo las costuras de fina puntada pese al cambio de curso.

A este equipo le falta chicha arriba y en segunda línea, un punto de maldad, un aguijón con veneno. A estas alturas, solamente Juanjo Narváez se erige como un peligro real y el colombiano está más fuera del club que dentro. Así está el patio, al menos a la espera de Álvaro Giménez, al que casi se le aguarda como un mesías que traiga esperanza a la parroquia.

El Real Zaragoza necesita de forma imperiosa dos delanteros. No es nada nuevo, es una redundancia y algo que tiene Miguel Torrecilla en la cabeza. También JIM. Con lo que hay, que casi es un calco de lo del año pasado, no da para cotas altas. Quizá sí para un equipo de mínimos, como aquel estudiante conformado con un 5 raspado, pero el Real Zaragoza es una institución con examinadores de una exigencia superlativa, una afición que no se conforma con medianías ni con otra temporada vagando por la categoría de plata sin ton ni son.

Un tiro a puerta, algún acercamiento aislado, solo unos minutos de empuje y la sensación de atasco constante fueron la carta de presentación de la temporada contra un rival recién ascendido. Otra vez y totalmente insuficiente. Contra el Ibiza, el Real Zaragoza fue puro JIM, abogando por la solidez atrás, por estar arropado y sin cometer errores y tratando de aprovechar el empuje de La Romareda, la condición de local o un miedo escénico del Ibiza que nunca llegó. Poco más.

Ese plan, que ya demostró el técnico tanto en la segunda vuelta del curso pasado como en anteriores clubs que puede ser más que válido, es inservible sin mordiente. Ahora mismo, los dueños del gol del Real Zaragoza son un jugador en la rampa de salida y que posiblemente no siga porque su calidad lo manda a Primera y un chico de 18 años con una responsabilidad que todavía no le corresponde. En definitiva, la vida sigue igual salvo que, desde los despachos primero, y desde el banquillo después, se logre cambiar. Se necesitan gol y llegada ya.