El punta canario, máximo objetivo para el ataque zaragocista, no disputó ningún minuto en el empate del Udinese y la Juventus (2-2) en el Stadio Friuli. Cristo González fue convocado por Luca Gotti, que le había dado plaza de titular en Copa ante el Ascoli, pero el entrenador no lo utilizó en la jornada inaugural del Calcio, dejando claro que su salida sigue siendo lo más factible. El Zaragoza sabe que el Udinese, que quiere fichar otro delantero también, no va a tomar una decisión con el delantero hasta los últimos días del mercado, pero hay optimismo en que si al final sale del conjunto italiano llegue a La Romareda, aunque el Sporting y el Almería también pugnan en estos momentos por su cesión, que implica un coste elevado, ya que su ficha ronda el millón de euros y el club al que vaya tendrá que asumir una parte. La decisión del ariete, con contrato hasta 2024, llegará esta semana y una posibilidad alternativa la representa Hugo Duro, si bien el Getafe no es partidario de que salga cedido y tampoco el jugador ve clara esa opción. Además de un delantero, el Zaragoza busca un centrocampista ofensivo en esta recta final del mercado y para ambos objetivos cuenta con un margen de medio millón de euros, si bien lo puede aumentar con las salidas de Larra o Ros o si llega un traspaso de Juanjo Narváez más que difícil ahora mismo, aunque eso implicaría incorporar a un extremo zurdo.

Miguel Torrecilla ya quiso fichar a Cristo González en su etapa como director deportivo del Sporting y hasta intentó su cesión al llegar al Zaragoza en diciembre pasado, pero ya estaba cerrada con el Mirandés. Desde el principio del verano y junto a Borja Garcés fueron, tal y como adelantó este diario, los dos grandes objetivos para el ataque, pero el punta melillense del Atlético fue un imposible y acabó cedido en el Leganés y el Zaragoza apostó por Álvaro Giménez. Cristo (Santa Cruz, 24-10-97) se formó en la cantera del Tenerife, con el que debutó sin haber cumplido los 17 años y fue traspasado por 750.000 euros en el verano de 2017 al Real Madrid para jugar en el Castilla, haciendo 31 goles en dos temporadas en Segunda B, llegando a debutar en Copa con el conjunto blanco ante el Melilla en la temporada 18-19 y anotando un gol en ese partido y jugando otros tres encuentros más de Liga con el primer equipo antes de marcharse al Udinese italiano, que pagó 1,5 millones por su fichaje con un contrato por 5 temporadas, hasta 2024, en el verano de 2019. En el conjunto transalpino no ha tenido sitio y ya en su primera temporada fue cedido al Huesca, mientras que en diciembre de 2020 llegó al Mirandés.