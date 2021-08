El final del partido ante el Valladolid trajo unas palabras de Íñigo Eguaras en los micrófonos de 'Vamos' en las que pedía buscar soluciones porque había varios jugadores, entre ellos él, a los que les costaba acabar físicamente los partidos, unas declaraciones que se podían interpretar como una crítica a la preparación física del equipo zaragocista, capitaneado por Juan Ignacio Martínez y con Javi López como responsable en esa parcela. Sus palabras corrieron como un reguero de pólvora y llegaron al vestuario antes incluso de que JIM saliera a sala de prensa, donde fue preguntado por ello y echó balones fuera sin darles demasiada importancia, y ya entonces hubo una charla con el jugador, que matizó sus declaraciones en los micrófonos de la web del club antes de dejar Zorrilla y que el sábado, en la charla previa a la sesión de recuperación, se disculpó delante de todos sus compañeros y el cuerpo técnico por si alguien se había sentido aludido, explicando delante de todos el porqué de sus declaraciones.

El suceso quedó, pues, definitivamente enterrado entonces, en esa charla, aunque ya después del partido en Pucela estaba todo aclarado. Lógicamente, el cuerpo técnico, en busca de la mejoría, siempre está atento a todo lo que puedan sentir los futbolistas para pulir cualquier detalle y Eguaras, cuyo trabajo físico está siendo mayor que en otras temporadas, ha acabado los dos partidos con ligeras sobrecargas en los gemelos. El viernes también Jair, Fran Gámez o Chavarría finalizaron con algunas molestias, aunque el esfuerzo de los dos últimos fue brutal, señal de la buena preparación física del equipo en una pretemporada donde apenas ha habido incidentes reseñables y el nivel físico en los amistosos y en las dos jornadas ha sido bueno. Se han visto las molestias en el aductor de Zapater antes de jugar ante el Ibiza, la baja de Cristian por una leve contractura en el isquio en Valladolid y poco más, ya que Carbonell se perdió varios entrenamientos y partidos por un golpe en el costado o la lesión de Vigaray, que le va a hacer pasar por el quirófano en breve, viene de la temporada pasada y es en la rodilla.

Eguaras, tras el partido: “Estamos varios jugadores que no entendemos por qué nos cuesta físicamente al final del partido. Estamos varios con los gemelos. Habrá que hablarlo con el cuerpo técnico y hay que solucionarlo"

Después de que en la previa del duelo en Pucela JIM reconociera que ante el Ibiza el Zaragoza hizo “un sobreesfuerzo y ahí están los números físicos, pero no nos dio para ganar, creo que incluso corrimos mal muchas veces”, Eguaras, al terminar el choque ante el Valladolid, aumentó la polvareda al asegurar que “estamos varios jugadores que no entendemos por qué nos cuesta físicamente al final del partido. Estamos varios con los gemelos. Habrá que hablarlo con el cuerpo técnico y hay que solucionarlo, porque no sé si corremos mal o mucho, hay que darle una vuelta”.

El entrenador zaragocista, en la sala de prensa en Valladolid, ya fue preguntado por esas declaraciones y redujo la polémica, sin entrar en ningún conflicto, al contrario. “Si Eguaras lo dice, tendremos que corregir las cosas que se hacen mal, pero el equipo está trabajando bien”.

Eguaras, antes de marcharse de Valladolid: "No he dicho que el equipo esté mal físicamente. Al revés, se ha visto en pretemporada que el ritmo ha sido muy alto tanto en intensidad como en lo físico”

Y el navarro ya mantuvo otro discurso antes de subirse al autobús, señal de que el asunto ya se había tratado en el vestuario del José Zorrilla. “Lo que quise decir es que a los que se nos han subido o que no hemos acabado bien es porque físicamente no hemos estado al 100%. No he dicho que el equipo esté mal físicamente. Al revés, se ha visto en pretemporada que el ritmo ha sido muy alto tanto en intensidad como en lo físico”, indicó 'Egu' en los medios del club y hasta focalizó el asunto solo en él tras acabar los dos partidos del campeonato con esas molestias en los gemelos. “Hasta el minuto 70 las sensaciones son muy buenas, pero luego me está costando acabar los partidos. Será algo físico que tengo que mejorar”, sentenció.