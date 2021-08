Jair Amador acaba contrato con el Real Zaragoza el próximo 30 de junio, pero tiene en su mano ampliarlo por un año más, hasta 2023, ya que tras firmar procedente del Maccabi de Tel Aviv, mediante un acuerdo de traspaso entre ambos clubs de 250.000 euros, se vinculó con un contrato que establecía que ese año opcional se ejecutaba de forma automática si el central nacido en Portugal y con antepasados de Cabo Verde disputaba 50 partidos oficiales en estos dos años. Ahora mismo, suma 29 choques, con los dos de este curso, donde ha sido titular para JIM, y está a 21 de alcanzar esa cifra.

El defensa, que había militado en el Huesca antes de marcharse al fútbol israelí, fue una clara apuesta personal del Lalo Arantegui y no empezó con buen pie su andadura zaragocista. Con un problema en la cintilla iliotibial de la rodilla izquierda su debut se retrasó, cuatro jornadas, hasta el 23 de octubre pasado, en Butarque ante el Leganés y allí sufrió una rotura de fibras en el psoas ilíaco de la pierna izquierda que le dejó otros seis partidos más de baja. Sin embargo, después ya con Iván Martínez se hizo un fijo y esa condición la mantuvo con Juan Ignacio Martínez, formando primero un buen dúo con Francés y más tarde con Peybernes, que pasó a ser el indiscutible para que Jair y Francés se disputaran una plaza, si bien acabó la temporada el central portugués jugando en 28 encuentros ligueros, 27 de ellos en el once y el tramo final en Las Palmas, perdiéndose solo cuatro partidos en la segunda vuelta, tres por decisión de JIM y uno, ante el Castellón, por sanción.

El central, zurdo, poderoso en el juego aéreo y contundente, firmó algunos errores con el balón en su primera temporada pero su rendimiento fue bueno y no hubo ninguna duda para Torrecilla y JIM con su continuidad en una zaga donde Peybernes no alcanzó un acuerdo para fichar tras rescindir con el Almería y Atienza tuvo que hacer las maletas, llegando Clemente, tras su cesión, y Lluís López. De momento, en los dos primeros partidos, ante el Ibiza y en Valladolid, Jair Amador ha sido titular, si bien en el José Zorrilla no completó el choque por una sobrecarga muscular.

Su carrera

El futbolista, que cumplió los 32 años el pasado sábado, empezó su carrera en el Hernán Cortés de Badajoz para después pasar por el Miajadas y el Villanovense antes de arribar al filial del Levante en el verano de 2015. Un año después, Lalo Arantegui, que estaba de director deportivo del Huesca, lo firmó para el conjunto oscense, siendo indiscutible y firmando el ascenso en la 17-18 para marcharse a Israel después, al Maccabi, con el que logró dos Ligas y la Supercopa en Israel teniendo muchos minutos y continuidad en el conjunto más poderoso de ese país, aunque nunca ocultó su deseo de regresar a España, algo que consiguió el verano pasado para firmar por dos años, hasta 2022, si bien tiene en la mano prorrogar ese vínculo un año más con el club aragonés.