Llegan las horas decisivas para la cesión de Cristo González por parte del Udinese. Tal y como adelantó este diario, lleva siendo todo el verano la gran prioridad para el ataque del club zaragocista (junto a Borja Garcés, que finalmente se marchó al Leganés) y es el futbolista que quiere Torrecilla para completar la delantera del conjunto aragonés después de la incorporación de Álvaro Giménez, cedido por el Cádiz. Su marcha apuntaba a ser hacia el final del mercado, en los últimos días, pero el punto de inflexión fue el pasado domingo, cuando el canario no jugó ni un minuto en el estreno liguero contra la Juventus. Fue convocado, pero no salió al terreno de juego, indicativo claro de que no cuenta. Aparte, el Udinese sigue queriendo incorporar a otro delantero, lo que le cierra totalmente la puerta al ariete canario.

Pese a que el desenlace iba a ir todavía para más largo, se va a acortar, ya que la intención del Udinese y del jugador es resolver ya su situación. El entrenador del cuadro italiano, Luca Gotti, ha estado evaluando al tinerfeño durante la pretemporada e incluso le dio la titularidad en el choque de Copa, pero con la vuelta de la Serie A Cristo ha vuelto a la realidad. El Udinese no cuenta con él y, venga o no otro ariete finalmente, saldrá del club. Ahora bien, cedido en todo caso, ya que tiene contrato hasta el 2024 todavía.

El deseo de todas las partes es que en 24 o 48 horas esté resuelto su futuro y el Real Zaragoza está muy bien posicionado para lograr su cesión, si bien compite contra clubs con más músculo económico que los blanquillos. El mayor problema es la ficha de Cristo, que ronda el millón de euros, una cantidad inasumible para el club aragonés a día de hoy. De hecho, es el mismo caso que el de Álvaro Giménez, ya que parte del salario del alicantino lo asume el Cádiz.

El Real Zaragoza tiene, como contó este diario, alrededor de medio millón de euros de margen para acometer los fichajes de dos futbolistas de perfil ofensivo, tanto el delantero (Cristo) como un centrocampista con vocación atacante. Sin embargo, la inminente marcha de Larra cedido al Amorebieta liberará 175.000 euros, la mitad de su ficha, ya que de esa cantidad se responsabiliza el conjunto vasco, lo que deja algo más de colchón al conjunto aragonés de cara a ambas incorporaciones. También se quiere dar salida a Javi Ros, pero su situación es mucho más complicada por el aspecto personal, su condición de capitán y su deseo inamovible de no salir del Real Zaragoza.

En el club blanquillo se sigue teniendo confianza en lograr la cesión de Cristo González. Torrecilla ya quiso firmarle cuando era director deportivo del Sporting de Gijón y también lo intentó el pasado mercado de invierno, pero ya estaba cerrada la operación con el Mirandés. Los principales rivales ahora son el Almería y el propio Sporting, conjuntos que pueden ofrecer al Udinese hacerse cargo de más parte de su salario.

Las bazas del Zaragoza

En cambio, Cristo, uno de los jugadores más prometedores del panorama nacional hace unos pocos años, necesita continuidad y disputar minutos y el Real Zaragoza se los aseguraría. El Almería cuenta con Sadiq como punta de lanza y el cuadro asturiano posee a Djuka. Es decir, tendría más difícil hacerse con un hueco en el equipo que en el conjunto aragonés. Esa es una baza a favor y otra la insistencia y paciencia de Miguel Torrecilla para incorporarle.

Cristo despuntó muy joven en el Tenerife, donde tuvo cada vez más apariciones y continuidad tras debutar con solo 17 años. Anotó cinco tantos en tres campañas y le firmó el Real Madrid Castilla, donde se destapó en Segunda B al marcar once goles en su primer curso y 20 en el segundo, lo que propició que el Udinese lo comprase por 750.000 euros. En la 19-20 fue cedido al Huesca, donde anotó cinco tantos estando a la sombra de Okazaki primero y Rafa Mir después y participando, en varios duelos, en banda.

Regresó al Udinese, donde no tuvo continuidad, y en invierno fue cedido de nuevo, esta vez al Mirandés, donde volvió a meter cuatro goles en 20 partidos. La sensación que se tiene en el club aragonés es que, con minutos, puede explotar y ser un futbolista determinante de cara al gol. Eso sí, primero debe venir.