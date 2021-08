Gaizka Larrazabal ha acudido esta mañana a las instalaciones de la Ciudad Deportiva del Real Zaragoza para despedirse de sus compañeros antes de marcharse cedido sin opción de compra al recién ascendido Amorebieta. El futbolista vasco, que no ha llegado a entrar en ninguna convocatoria esta temporada, ya no se ha entrenado junto al resto del grupo en la sesión matutina dirigida por Juan Ignacio Martínez para preparar el choque del próximo lunes frente al Cartagena. Larra ha sido protago en la charla inicial previa al entrenamiento donde ha tomado la palabra y ha sido aplaudido por el resto de sus compañeros. A pesar de que su salida ya es un hecho, el club aragonés todavía no ha hecho oficial la operación.

Larra llegó el verano pasado a la disciplina del Real Zaragoza procedente del Athletic Club con un contrato por tres temporadas, pero su rendimiento ha estado muy por debajo de lo esperado. A pesar de disfrutar de varias oportunidades para demostrar su valía al inicio de la pasada campaña, la llegada de JIM al banquillo zaragocista le relegó a la suplencia disputando solamente 22 minutos en las últimas diez jornadas.

El futbolista conocía desde el principio del verano la voluntad del club de desprenderse de sus servicios y le buscaba una salida, que, además, ayudase a reducir el límite salarial. El Tenerife y el Amorebieta fueron los dos equipos más interesados en su fichaje, aunque solamente el cuadro vasco llegó a realizar una oferta formal. El Amorebieta solo se va a hacer cargo del 50% de la ficha del futbolista. Es decir, el club vasco asumirá 175.000 euros de los 350.000 de salario que tiene acordado Larra con el Real Zaragoza.