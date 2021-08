Con Cristian Álvarez y Francés ya recuperados y a expensas de los últimos coletazos de un intenso mercado de fichajes, Juan Ignacio Martínez vela armas de cara al partido del lunes ante el Cartagena consciente de la obligación de evitar otro resbalón. La victoria se antoja esencial para ahuyentar nervios y serenar los ánimos de un zaragocismo escocido y abrasado por un verano envuelto en incertidumbre y que, con el equipo al borde ya de la zona de descenso, necesita reencontrarse con el triunfo. “Ansiedad y prisas ninguna, pero hay que ganar”, asevera el entrenador alicantino, que, con el “máximo respeto” al rival, afirma que “solo pensamos en conseguir el triunfo”. Porque la victoria permitiría al Zaragoza “crecer” sobre todo “en el aspecto mental” tras la derrota en Pucela y el insuficiente empate en casa en el estreno ante el Ibiza.

Ahora, un Cartagena que aún no ha puntuado asoma para amenazar a un Zaragoza castigado de nuevo por su falta de gol, aunque JIM asegura no estar excesivamente preocupado por ello. “El año pasado tuve mucha suerte porque creo que fueron doce los jugadores que marcaron, entre ellos casi toda la línea defensiva incluido el portero. Espero que el gol esté repartido este año pero al final la gente que está más cerca del área es la que más posibilidades tiene. Desde luego, yo no tengo ninguna queja porque lo veo en los entrenamientos”.

Entre esos atacantes a los que se encomienda JIM sigue figurando Juanjo Narváez, que seguirá en la rampa de salida hasta la conclusión del plazo habilitado para fichar. Pero el técnico se deshace en elogios hacia el colombiano. “Es que no puede ser de otro modo por su grado de compromiso. Estamos súper orgullosos de Juanjo por todo lo que está haciendo y lo centrado que está en el equipo. No ha marcado aún pero espero que lo haga el lunes y rompa la sequía”.

El del lunes será el segundo duelo del curso con la afición al lado. De nuevo, el aforo máximo permitido será de un 40% del total pero a JIM le basta para contar con una bala más. “Estamos rozando los 20.000 abonados y la afición será un plus añadido. No le tengo que pedir nada a la gente, sino darle. Ellos llevan tiempo demostrando cosas tras un año muy duro y el otro día ya se dejaron notar. Estoy convencido de que el equipo tratará de darles la primera victoria porque la necesitamos”, indica JIM, que tiene una “idea preconcebida” del once que pondrá en liza ante un Cartagena peligroso. “Ya se reforzó bien en diciembre y también ahora. Ha hecho una pretemporada muy buena aunque no ha empezado bien el campeonato, pero cuenta con jugadores con experiencia, otros jóvenes y trata bien el balón”. Pero el Zaragoza tratará de imponer un estilo que, en todo caso, no es inflexible. “Habrá momentos. El equipo tiene un ADN que no se puede cambiar pero habrá partidos que habrá que modificarlo cuando, por ejemplo, el rival te someta. Hacer las cosas bien no solo es ser protagonista y tener la posesión, sino controlar las dos áreas y a partir de ahí crecer. Una hora y media da para mucho y más en La Romareda”.

Y eso que, para el técnico, entre lo más positivo del Zaragoza de las dos primeras jornadas está el “protagonismo” del equipo aunque la solvencia no ha sido completa en ninguna de las dos citas. “Ante el Ibiza no fuimos solventes en el aspecto ofensivo pero sí creamos ocasiones frente a un rival importante como el Valladolid. Sin embargo, en Pucela encajamos dos goles que no debimos recibir y que teníamos que haber evitado, pero esto es fútbol. Perdimos, pero no hicimos mal partido aunque faltó acierto”.