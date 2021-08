Justo antes de incorporarse a la concentración con su selección tras llegar a Panamá en la pasada madrugada, César Yanis atendió a este diario para expresar sus primeras impresiones tras su fichaje por el Real Zaragoza, cedido por el Club del Este con una opción de compra no obligatoria a 30 de junio y por valor de medio millón de euros. "Sé que se armó un buen revuelo y estoy feliz, jugar en Europa y en el Zaragoza es un sueño hecho realidad", aseguró el menudo extremo, que llega a préstamo por diez meses, hasta junio, en una operación que tiene un coste global de 90.000 euros, 60.000 de ellos en el salario del futbolista.

"Físicamente me encuentro bien y el reconocimiento fue bien gracias a Dios", añadió Yanis, que solo estuvo unas horas en Zaragoza el sábado por la noche y el domingo por la mañana y que reconoce que ya ha firmado toda la documentación de la cesión, aunque el club aragonés aún no ha hecho oficial el fichaje, el séptimo de este verano. "Al entrenador no lo he conocido en este viaje, pero sí a Miguel Torrecilla (director deportivo). De la ciudad pude ver muy poco, sé que es muy bonita y me hablaron muy bien de la hinchada, sé que aprieta y es exigente, pero a mí eso me gusta", sentenció.

"Afronto esta etapa de la mejor manera, con una ilusión máxima por hacer las cosas muy bien y por intentar triunfar en el Zaragoza"

Busca Yanis hacerse "un hueco en el fútbol europeo y el Zaragoza es un gran paso" y para ello deja claro que espera ser importante en su nuevo equipo. "Iré a aportar mi grano de arena, con asistencias y goles para ayudar al equipo en todo lo que pueda. Afronto esta etapa de la mejor manera, con una ilusión máxima por hacer las cosas muy bien y por intentar triunfar en el Zaragoza", concluyó el futbolista, todavía con la voz cansada tras un fin de semana donde ha viajado de Panamá a España y ha regresado a su país donde juega ahora con su selección, en la que ha sido internacional en 17 ocasiones, tres partidos, frente a Costa Rica (el jueves 2), Jamaica (el domingo 5) y México (el 8 de septiembre). Tras ese encuentro regresará a Zaragoza y espera llegar "en la noche del 9 o el día 10", con la idea de estar a disposición de Juan Ignacio Martínez ante el Fuenlabrada el 12 de septiembre, "aunque eso es una cosa que tendrá que decidir el míster".