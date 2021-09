Francho Serrano e Iván Azón seguirán luciendo los dorsales 27 y 31, respectivamente al menos hasta enero. A pesar de que el club se había comprometido a asignarles número del primer equipo al término del mercado de fichajes y, de este modo, devolverles el 14 y el 20 que ambos llevaron durante la pretemporada, los dos canteranos ya saben que ese compromiso se aplazará. En todo caso, el delantero ya no podría haber llevado el 20 ya que ha sido elegido por Álvaro Giménez.

La petición que la entidad realizó a los dos futbolistas perseguía ganar más margen económico para la inscripción de jugadores. Sin embargo, una vez concluido el plazo habilitado para fichar, el Real Zaragoza ha decidido que tanto Francho como Azón mantengan dorsal del filial, al igual que Borja Sainz, que lleva el 26 y por cuya ficha del filial la entidad también consigue un pequeño ahorro económico.

Otro canterano, Alejandro Francés, luce el 6 desde el pasado mes de enero, cuando el club le asignó ese dorsal del primer equipo a todos los efectos.

“Es un tema del club, que me pidió bajarme la ficha al filial por circunstancias económicas para traer a más compañeros. Evidentemente dije que sí y espero llevar el dorsal 14 pronto, pero si no puede ser estaré encantado de seguir con el 27, pero claro que me gustaría llevar ese”, afirmó recientemente el centrocampista de la cantera, que había elegido ese número por ser el de su ídolo, Xabi Alonso, y por ser el día del cumpleaños de su madre.