Sanidad, después de reevaluar la situación con las distintas comunidades autónomas en el Consejo Interterritorial, ha decidido ampliar los aforos permitidos en el fútbol, que ahora pasarán a ser de un 60%; y del baloncesto, que suben hasta un 40%.

Ya anunció a comienzos de agosto la ministra Carolina Darias que los porcentajes de aforo máximo permitido iban a ser revisados una vez terminase el mes en función de la situación epidemiológica y del ritmo de vacunación, que había sufrido un parón por las vacaciones estivales. En el caso del fútbol, la vigencia del 40% iba a durar las tres primeras jornadas y, en el baloncesto, no ha tenido incidencia ya que todavía no ha empezado la temporada de Liga de forma oficial y, por tanto, no ha habido encuentros.

De todos modos, es lo único que se modifica. Es decir, se permitirá más aforo, pero el resto de medidas se mantienen igual. Por lo tanto, la mascarilla seguirá siendo obligatoria aunque se esté al aire libre, no se podrá fumar ni comer (solo beber en botellas reglamentarias) y se deberá mantener en todo momento la distancia interpersonal de metro y medio. Además, seguirán teniendo preferencia los abonados de los clubs y sigue sin estar permitido que acuda afición visitante para evitar desplazamientos.

Como las anteriores restricciones, los actuales porcentajes de aforo tendrán una vigencia de un mes, concretamente hasta el 30 de septiembre. Entonces, como se ha hecho ahora, se reevaluará la situación y se decidirá si se mantiene igual, se reduce o, lo que es más probable, se sigue aumentando de forma paulatina hasta que se llegue al ansiado 100% máximo, síntoma de normalidad.

Este aumento del público que puede entrar en los estadios de fútbol repercute en el Real Zaragoza, la Sociedad Deportiva Huesca y el Casademont Zaragoza. En el caso del conjunto blanquillo, el aforo pasa a ser de alrededor de 20.000 espectadores lo que, a día de hoy, con las cifras ofrecidas por el club de la campaña de abonados, permitiría que todos ellos, sin necesidad de inscribirse, puedan acceder al estadio.

De todos modos, en los dos primeros partidos de la temporada, contra el Ibiza y el Cartagena, la asistencia no ha llegado a completar los 14.000 asientos disponibles hasta el momento. Contra los baleares, en pleno puente de agosto, acudieron al campo alrededor de 8.000 espectadores, mientras que contra el Efesé la cifra oficial fue de 10.704 aficionados, muy lejos de lo permitido a partir de ahora.

En cuanto al Huesca, la entidad azulgrana también ha tenido que abrir inscripciones para los dos primeros duelos en El Alcoraz, en los que entraron alrededor de 3.600 espectadores. Ahora, gracias al aumento del aforo permitido, podrán acudir al estadio unos 5.400 en total.

Por último, el Casademont Zaragoza se verá afectado en el choque de la primera jornada en casa ante el Baxi Manresa y el de la tercera contra el Hereda San Pablo Burgos. En su caso, si se mantiene el número de socios del pasado curso (unos 7.000), no podrá dar cabida a todos ya que su porcentaje es menor, del 40%, al ser un recinto cerrado. El total permitido será de 4.300 aficionados.