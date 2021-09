Suele acudir Miguel Torrecilla a comparaciones y metáforas varias para exponer su estado de ánimo o sus sensaciones. Este miércoles volvió a hacerlo para advertir su «satisfacción» por la plantilla que ha confeccionado una vez concluido el plazo para realizar fichajes. Ocho ha acometido el director deportivo, que presume del resultado final de muchas horas de operaciones y negociaciones. «Esto es como cuando estás en el paritorio esperando que nazca tu bebé y te lo ponen en los brazos y dices ‘mi hijo’. Cómo no voy a pensar que la plantilla está hecha para pelear por ese objetivo de estar en la pomada. Cómo voy a decir que lo que hay no vale, tirarlo a la basura y cambiar el discurso. Creemos que hay mimbres suficientes para luchar por esa meta. Creo en esta plantilla», aseguró.

Así que el balance es positivo tras un mercado «condicionado por los tiempos», explica Torrecilla. «Hemos estado aguantando bastante para ver cómo quedaba la situación del club a nivel institucional y la repercusión en el límite salarial y estoy satisfecho de poder haber aspirado a jugadores muy bien considerados y lograr una competencia sana en el día a día para conseguir el rendimiento que se pretende del equipo».

Si el capítulo de entradas ha exigido un trabajo ingente, también alguna de las siete salidas ha estado envuelta en complejidad. Al final, el club ha dado salida a todos los jugadores que no contaban, a excepción de Ros. «Se le explicó que, por venir de una lesión de larga duración, le podía venir bien salir a competir, pero él ha preferido quedarse a luchar por un puesto. Ahora tiene un rol, pero la temporada es larguísima y esto puede cambiar. Desde luego, por ganas del jugador no quedará», afirma el director deportivo, que no cedió a una «insuficiente» oferta del Elche por Narváez. El club ilicitano ofreció 2 millones ampliables a 3 por objetivos, pero el Zaragoza se plantó en 4 y el colombiano no se movió. «Le dijimos a su agente a partir de qué cifra nos sentaríamos a negociar porque creemos que tenemos esa obligación por todo lo que nos está dando el jugador. Él estaba avisado y sabía que esa oferta no iba a ser estudiada por el Consejo de Administración. Ha estado informado en todo momento, derrochando compromiso y ahora queda disfrutar de su rendimiento».

El objetivo, insiste Torrecilla, es «luchar por estar en la pomada», una palabra que el director deportivo utilizó en varias ocasiones y que ya empleó a primeros de agosto, cuando presentó a Borja Sainz. «Independientemente del límite salarial, el Zaragoza, por afición, historia, prestigio y entidad está obligado a mantener viva esa ilusión por estar en la pomada. Nuestra ilusión debe ser esa y sabemos la responsabilidad que tenemos», subrayó el máximo responsable de la parcela deportiva del club, aunque, eso sí, no desveló la cuantía económica que ha gestionado ni si existe un remanente disponible en enero en caso de ser necesario. «Son datos que el club lleva como propios y que no estoy autorizado a desvelar. Pero lo importante es que estamos satisfechos y que mantenemos nuestra responsabilidad de crear un proyecto para estar en la pomada y pelear por el ascenso».

Y eso que el inicio no ha podido ser más desalentador, al menos, en lo que a la pírrica cosecha de puntos se refiere, pero Torrecilla le resta trascendencia. «A todos nos hubiese apetecido empezar con más puntos, pero la idea que el equipo muestra es la adecuada que tiene que poseer un club como el Zaragoza».