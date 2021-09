Ni un segundo borró la sonrisa de su cara Valentín Vada desde que pisó La Romareda. El nuevo jugador del Real Zaragoza, que lucirá el dorsal número 11 en su camiseta, derrochó entusiasmo en su presentación por llegar a «uno de los clubs más grandes de España». Por eso, el centrocampista argentino asegura que la decisión fue sencilla. «Cuando mi agente me dijo que existía la posibilidad no lo dudé. Es un club histórico, con una hinchada muy caliente que me vuelve loco. Lo tiene todo para triunfar y espero estar a la altura», expuso.

Sin sitio en el Almería, donde cobraba mucho más de lo que percibirá en el Zaragoza, y con un contrato de un año más otro opcional, Vada afirma llegar «muy motivado e ilusionado» y se pone a disposición de JIM para jugar cuando el técnico lo considere oportuno, a pesar de haber estado entrenando aparte y de haber pasado recientemente el covid. «Es un equipo muy bueno con muchos jugadores de calidad al que le gusta tener el balón. Ante el Cartagena fue superior pero le faltó el gol. Seguro que podemos aspirar al ascenso y a estar arriba. Yo vengo preparado para jugar», asegura el centrocampista, que tiene claro dónde puede rendir mejor. «El puesto de doble ocho es donde me siento más cómodo. Jugué allí en Francia y destaqué con muchos goles y recorrido», explica el nuevo jugador zaragocista, que tiene claro lo que va a aportar a su nuevo destino. «La entrega no se negocia. Cuando uno llega al Zaragoza la entrega es lo primero y en eso estoy mentalizado al 100%. Puedo ayudar con muchos goles, asistencias, verticalidad y juego. Espero estar a la altura», incidió el argentino, al que le seduce el tradicional idilio entre el Zaragoza y los jugadores de su nacionalidad. «Sé que por aquí han pasado muchísimos futbolistas argentinos y que la historia de este club es muy grande».

Vada insiste en que el ascenso es posible. Como lo fue hace dos temporadas, cuando Zaragoza y Almería pugnaron por llegar a Primera, algo que, finalmente, ninguno de los dos consiguió. «El Zaragoza se lo merecía», asegura el centrocampista, que reiteró sus elogios hacia una afición con la que no puede esperar a reunirse. «Soy un fan de las hinchadas calientes y la presión. Me gusta jugar con eso y luchar al máximo. Y la del Zaragoza me vuelve loco», repite.

Vada llega con ambición e ilusión y dispuesto a luchar por lo más alto. «El Zaragoza tiene que estar arriba y luchar por ascender. Estoy ilusionado y con muchas ganas de empezar cuanto antes», afirma el medio.