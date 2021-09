La mayor polvareda arbitral de los últimos tiempos la vivió el Real Zaragoza en Albacete el 22 de enero pasado con Rubén Ávalos Barrera como protagonista. En el minuto 22, una falta inexistente de Vigaray a Manu Fuster, que primero señaló como libre indirecto y tras consultar con el VAR en el que estaba Pérez Pallás decretó un penalti que transformó el propio Manu Fuster y que supuso la derrota en el Carlos Belmonte para un Zaragoza que en el tramo final de ese duelo se topó con los palos.

El colegiado catalán, que estuvo una jornada en la 'nevera' por aquella decisión que nadie entendió, ni siquiera muchos colegas de profesión, aunque pocos lo manifestaron, señaló como penalti un despeje limpio de Vigaray, al que posteriormente golpeó Fuster, y ya en la segunda mitad no mostró la segunda cartulina amarilla al local Azamoum en una clara acción en la que, incluso, el árbitro detuvo el partido sin aplicar la ley de la ventaja.

Sin ganar con él

Desde entonces no había pitado Ávalos Barrera al equipo zaragocista. Hasta este domingo en el campo de Santo Domingo en Alcorcón, donde estará auxiliado en el VAR por Areces Franco. Lo cierto es que el zaragocismo en general no tiene el mejor recuerdo del árbitro catalán, que está en su cuarta temporada en la categoría de plata y que tiene un balance de tres empates y cuatro derrotas en las siete veces que en partido oficial ha pitado al Zaragoza, que aún no conoce la victoria con él.

En la 18-19 Ávalos Barrera expulsó a Eguaras en El Sadar, en la 19-20 anuló un gol por una mano muy anterior de Puado en Fuenlabrada, en el choque del curso pasado ante el Oviedo en La Romareda fue Francés quien vio la roja del colegiado catalán y el 22 de enero pasado llegó lo vivido en el Carlos Belmonte en una acción en la que no había ninguna duda de la inexistencia de la falta de Vigaray sobre Manu Fuster.