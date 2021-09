Varias veces repitió Juan Ignacio Martínez la palabra convencidísimo este viernes. No menos de cinco. Tiene fe el entrenador en su equipo, ya cerrado tras acabar el mercado de verano con hasta ocho fichajes, y en luchar por un billete a Primera, una palabra que no quiere decir. El director deportivo, Miguel Torrecilla, habló de un Real Zaragoza para estar en la pomada, “y yo a todo lo que dice no le quito ni una coma”, sentenció JIM, para fundamentar después su aseveración. “Dice pomada, yo digo 'playoff' pero es que todo el mundo somos conscientes de que el Real Zaragoza por plantilla, jugadores y experiencia tiene para estar en la parte alta de la clasificación. Estoy convencidísimo”, sentenció, sin importarle el mal inicio, con un punto de nueve y aún sin ver puerta. “Los aficionados cuando escuchen esto dirán que si no hemos ganado, aunque lo iremos haciendo y habrá que mantener rachas importantes de suma de puntos, pero estoy convencido. ¿Y sabéis quién también lo está? Los aficionados que vinieron ante el Cartagena, que vieron que el equipo les transmitió y les generó esa ilusión que espero que empiece a partir de este domingo”, donde este Zaragoza ya necesitado de victorias visita al Alcorcón.

En ese convencimiento, en esa seguridad y la ilusión, JIM también se muestra firme en la idea que transmitió al empezar la pretemporada. Dijo que el Zaragoza iba a ser supercompetitivo y “no es que lo mantenga, es que estoy convencidísimo de ello. Lo reitero, no son invenciones, es lo que me ha transmitido el equipo en el césped incluso sin estar todos los jugadores. El equipo nos va a dar muy buenas tardes”, indicó con seguridad, sin querer entrar en los nervios que pueda tener la afición tras un mal arranque y después de la experiencia del curso pasado, donde su llegada al banquillo en diciembre fue vital para regatear a un descenso para el que se habían cogido muchos números: “Hemos jugado dos partidos en La Romareda ya con afición y sé que aquí solo vale ganar, seas el entrenador que seas, pero es que el fútbol es eso, ya lo decía Luis Aragonés, ganar y volver a ganar. A veces el trabajo no se valora, en el análisis frío el equipo ha merecido más, pero es pasado, solo podemos centrarnos en Alcorcón para sumar los puntos”.

"Vada posee buen trato de balón, golpeo, llegada y nos va a dar muchas cosas. Y César Yanis no es un jugador de físico alto, pero es muy buen futbolista, con desborde"

JIM ya sabe con los mimbres que va a contar hasta enero, una plantilla que sobre la bocina del mercado se reforzó con Valentín Vada, un centrocampista con experiencia en Segunda tras rescindir en el Almería y con talento y espíritu combativo que “posee buen trato de balón, golpeo, llegada y nos va a dar muchas cosas. Vamos a ver la disponibilidad para viajar y jugar este domingo, pero nos puede ayudar bastante esta temporada”. El otro anuncio esta semana fue el del extremo César Yanis, una cesión desde el Club del Este ya apalabrada hace días y el único futbolista que llega este verano sin experiencia en España. “Tuve un jugador panameño que lo fiché para el Cartagena que no había jugado en la selección, se llamaba Alberto Quintero y es muy parecido a Yanis, aunque Alberto era diestro y ya lleva 130 internacionalidades. Los comparo bastante, César no es un jugador de físico alto, pero es muy buen futbolista, con desborde y nos puede aportar muchas cosas”, dijo el entrenador alicantino, que no podrá contar con el futbolista hasta el partido del día 12 en Fuenlabrada, aunque llegará muy justo tras jugar con su selección ante México el 9. Para ese día también recuperará a los internacionales sub-21 Francho, Francés y Azón, que se perdieron el duelo ante el Cartagena y también son baja en Santo Domingo.

“Más allá de urgencias son las ganas de ganar, de romper una racha de no victorias. Las palabras dan igual, lo que tenemos que evitar son las prisas, sobre todo en ese momento diferencial de los partidos"

Allí, en el pequeño campo del Alcorcón y sobre el terreno minado que siempre plantea Juan Antonio Anquela sus partidos debe reaccionar el Zaragoza para enderezar el rumbo y salir de la zona baja en la que también está su enemigo, que lleva el casillero a cero. “Más allá de urgencias son las ganas de ganar, de romper una racha de no victorias. Las palabras dan igual, lo que tenemos que evitar son las prisas, sobre todo en ese momento diferencial de los partidos. El Alcorcón tampoco ha hecho un buen inicio, aunque he visto los partidos y ha merecido más de lo logrado. Van a ser 90 minutos muy trepidantes en los que el Zaragoza no se puede permitir ninguna clase de lujo”, dijo JIM, que entre los disponibles para el choque no cuenta con ninguna adversidad física y “los jugadores son conscientes de lo que pasó ante el Cartagena, no se logró un premio del que fuimos merecedores, lo que me ocupa es su estado mental y mirar sus emociones”.

Retoques en el once

Entre ellas está el gol, un hándicap muy elevado para este Zaragoza, que no lo tenía el curso pasado y que sigue sin estar cerca de la suerte suprema de este deporte. “En la temporada pasada hay que ser honestos, ganábamos y no sabíamos por qué. Ese factor suerte lo tuvimos y ahora está viniendo al revés. Hay que cortarlo de raíz para que no se prolongue la racha”. Álvaro Giménez, titular en Cartagena y que apunta a repetir en punta de lanza en Santo Domingo, y Nano Mesa han llegado para colaborar decisivamente en la pólvora del equipo, un tesoro que tuvo más Narváez que nadie en la temporada pasada, con nueve dianas, aunque sus números en los últimos tiempos y estando más acostado a la izquierda no son los mejores de cara a puerta, al contrario. Con todo, JIM no cree que ese factor de que parta desde el costado sea decisivo en ese dato. "Tengo el mapa de calor del otro día de Juanjo Narváez ante el Cartagena y, más allá de su posición de inicio y sus movimientos, hubo un par de cabezazos, otra jugada al primer palo, un centro, otra jugada al segundo poste…Tiene libertad de movimientos por sus condiciones y puede aparecer por cualquier sitio”.

El técnico dejó abierta la posibilidad de repetir once, aunque es factible que llegue algún cambio, con Nieto o Borja Sainz como posibles candidatos a entrar en el equipo, ya que ni Petrovic ni el recién llegado Vada, que apuntan a ser muy importantes en este curso, llegan con el bagaje físico necesario para ser titulares. “No va a haber revoluciones. Puede haber alguna variante por acumulación nuestra y por hacer daño al rival. El equipo ha dado un buen rendimiento, genera ocasiones, lo que se trata es afinar más las teclas para esa victoria que necesitamos”.

"Tenemos que ser honestos y Carbonell nos puede ayudar pero no a lo mejor en el volumen que pueda jugar en el Madrid, en un filial de ese nivel. Si eso es beneficioso para el club, fenomenal”

Entre esas teclas no está Luis Carbonell, una de las joyas de la cantera y una salida ya explicada por Torrecilla como una buena operación por su cesión con opción de compra al Real Madrid. Y JIM está de acuerdo en ese desenlace temporal con el delantero. “He estado informado como posibilidad para su crecimiento, tenemos que ser honestos y nos puede ayudar pero no a lo mejor en el volumen que pueda jugar en el Madrid, en un filial de ese nivel. Si eso es beneficioso para el club, fenomenal”, concluyó.