Carlos Vigaray será operado de su rodilla derecha la próxima semana y empezará una rehabilitación que como mínimo y en el mejor de los casos le dejará más de tres meses fuera de los terrenos de juego. La fecha exacta en la que será intervenido se decidirá el lunes en una reunión en Madrid para realizar una operación que llevará a cabo el doctor Pedro Guillén en la Clínica Cemtro de Madrid. La artroscopia a la que fue sometido el 8 de julio el lateral zaragocista reveló una lesión importante en su rodilla derecha, con afectación del cartílago, lo que obligará al futbolista a regresar a la mesa de operaciones.

El parte médico emitido el 8 de julio por el Real Zaragoza revelaba que el jugador sufre una lesión «a nivel del cartílago de la articulación de la rodilla derecha. Por el momento no se pueden marcar plazos para su vuelta a la actividad deportiva, lo que dependerá de dicha intervención y su evolución posterior». Lo cierto es que estas lesiones en el cartílago no tiene una fecha exacta de recuperación y hay casos en los que se van más allá de los seis meses. En todo caso, al lateral no se le espera, en el mejor de los supuestos, hasta enero.

Mejoría y recaída

Desde la artroscopia que se le hizo para conocer el alcance de la lesión y subsanar el problema de menisco hasta ahora Vigaray ha realizado un tratamiento conservador, trabajando al margen en el gimnasio, para ver si no tenía que pasar por el quirófano. De hecho, a principios de agosto hubo fundadas esperanzas de que así fuera, porque el dolor en la articulación había disminuido, pero cuando el futbolista aumentó las cargas de trabajo las molestias y la hinchazón en la articulación volvieron a aparecer. El jugador, fichado en 2019 y con contrato hasta 2023, estuvo con una lesión en esa zona, un edema óseo tras un golpe que le tuvo nueve meses de baja entre finales de 2017 y la pretemporada de la 18-19 cuando militaba en el Alavés.