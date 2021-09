Está convencido Miguel Torrecilla de las posibilidades del Real Zaragoza de alcanzar la pomada. Está «convencidísimo» JIM de que tiene plantilla para situarse en la parte alta de la tabla, sin mencionar la palabra ascenso, que da mala suerte, pero las palabras, sean de quien sean, se las lleva el viento. En el fútbol convencen las victorias, sumar de a tres, dejar a rivales en el camino y, de momento, el equipo no lo ha logrado en las tres primeras jornadas, con cero goles en su casillero, una falta de pegada que ya fue un lastre el curso pasado y que sigue la misma tendencia. Alcorcón, este domingo en la visita a Santo Domingo (18.15 horas), al colista, al único equipo que hasta ahora lleva peor balance que los blanquillos y con el reencuentro con Ávalos Barrera, de triste y reciente mal recuerdo en Albacete, debe marcar el inicio de ese convencimiento a base de victorias, de buenos resultados, que queda dicho que es el único que vale.

Eso también lo sabe JIM, que no le da a la cita el rango de final, porque no puede haberlas a estas alturas, pero sí que reconoce las ganas de ganar, la necesidad de cortar de raíz una mala dinámica para que no se convierta en una pesada losa, algo que ya sucedió en la temporada pasada. Entonces y tras vencer en Alcorcón por el regalo del enemigo de la alineación indebida en las fichas no profesionales y de superar por la mínima al Albacete, el Zaragoza en ese momento de Baraja y después de Iván entró en un negro túnel del que solo le sacó la mano de JIM. Ahora, las circunstancias han cambiado, la temporada y el proyecto son otros, pero la necesidad de subir y la de evitar caer en una crisis también se repiten. Por eso es fundamental marcharse del siempre incómodo Santo Domingo por sus dimensiones con el botín.

Algún retoque en el once

Sin los internacionales Francho, Azón y Francés, con la sub-21, lo que ya se sufrió ante el Cartagena, ni con César Yanis, con Panamá y también parte de ese 'virus FIFA' que se podría evitar parando la competición en Segunda cuando juegan las selecciones, el entrenador no moverá mucho el árbol del once con respecto al choque del Cartagena, un partido donde el Zaragoza, como en Valladolid, hizo méritos para acabar ganando y perdió. Es factible que Nieto entre por Chavarría en el costado zurdo y algo menos que Adrián se integre en la medular para dar más gol que el que tiene James, igual que Borja Sainz podría entrar por Bermejo. No serán, en todo caso, tres cambios, a lo sumo uno o dos novedades. Arriba , Álvaro Giménez se mantendrá como referencia y Petrovic y Vada, este novedad en la convocatoria, aún no apuntan a un once en el que durante el transcurso de la temporada tendrán relevancia en la sala de máquinas. Lluís López, de interesante aparición ante el Cartagena, seguirá en el eje junto a Jair.

No ha tenido el Zaragoza el duende del gol de cara en estos partidos, la suerte suprema en el mundo del fútbol, y necesita que en Alcorcón empiece a aparecer para doblegar a un rival que tampoco ha visto puerta y que tiene las mismas carencias que los zaragocistas cuando llega al marco contrario. El equipo hasta ahora irregular de Juan Antonio Anquela, con Marc Gual, de pasado blanquillo, ha mantenido la columna vertebral en este verano, donde ha tenido 11 fichajes y hasta 13 salidas. Con el objetivo de la permanencia y con buena imagen solo a ratos el rival presenta la misma necesidad de convencer que tiene el Zaragoza, al que le comienza a urgir la situación clasificatoria, porque ya tiene la experiencia de lo vivido el año pasado. Necesita vencer para convencer.

Alineaciones probables:

AD Alcorcón: Dani Jiménez; Laure, Carlos Hernández, David Fernández, Bellvís; Arribas, Moyano, Aguilera, Juan Hernández; Gual y Xisco.

Real Zaragoza: Cristian Álvarez; Jair, Lluís López, Fran Gámez, Nieto; Eguaras, Igbekeme, Zapater; Bermejo, Narváez y Álvaro Giménez.

Árbitro: Rubén Ávalos Barrera (Comité Catalán).

Hora: 18.15 horas. TV: Vamos