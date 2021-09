--Llevan tres derrotas en los tres primeros partidos. ¿Cómo afronta el partido el Alcorcón?

--No es un vida o muerte como sería si faltaran cinco jornadas, pero hay que ganar porque si no te pones a remolque toda la Liga y eso pasa factura. Tanto el Zaragoza como nosotros lo vimos la temporada pasada, que cuesta un mundo salir si te pones abajo. Por eso tenemos que ganar ya.

--¿Por qué lleva el Alcorcón un comienzo tan malo?

--No hemos hecho malos partidos la verdad, ni mucho menos. Se nos han ido por detalles y eso nos ha costado no llevar ningún punto. Tenemos que hacer que esos detalles caigan de nuestro lado.

--Con todo, la mentalidad del Alcorcón es diferente a la del Zaragoza, ustedes ya saben que el único objetivo es la permanencia.

--Eso lo tenemos claro, lo primero es salvarse y, cuanto antes, mejor. A eso aspiramos. Si tu meta es estar arriba y empiezas mal, lo ves todo de otra manera. De todas formas, en Segunda creo que lo más inteligente es no ponerte objetivos lejanos, aquí seas recién ascendido o descendido puedes estar en cualquier lado. Por eso es mejor mirar a corto plazo.

--¿Cómo ve al Zaragoza desde la distancia? Tampoco ha empezado bien.

--Vi el partido ante el Cartagena y no merecieron lo que pasó, esa derrota con un gol de fortuna y les penalizó no anotar las que tuvieron. Y en Valladolid fue similar, son esos pequeños detalles que nosotros también hemos vivido. No logras marcar, ellos te llegan una vez y se te va el partido.

"Para mí el Zaragoza ha fichado bastante bien. Un ataque con Álvaro y Nano Mesa y con Juanjo Narváez es un buen trío y creo que van a hacer buenos números"

--Pero el Zaragoza no tenía mucho gol el año pasado y ahora han llegado Álvaro Giménez y Nano Mesa para ello. ¿Qué le parecen?

--Para mí el Zaragoza ha fichado bastante bien. Un ataque con ellos dos y con Juanjo Narváez es un buen trío y creo que van a hacer buenos números. Estoy convencido. Lo que más me gusta en todo caso es el bloque, tienen las cosas claras y saben a qué juegan, se ve una idea trabajada y se nota en los nuevos, que llevan cuatro días y están muy integrados sabiendo lo que hay que hacer. Esa es una ventaja que tiene ese equipo y por eso va a ir a más.

--¿Dónde ve al Zaragoza al final de temporada?

--El objetivo es el que es porque necesitan volver a Primera, pero después la Liga te pone donde te toca. Lo que estoy seguro es de que el Zaragoza no tiene equipo para estar abajo, es un bloque para luchar por el 'playof'f, pero si no pules los detalles que te penalizan es muy difícil llegar ahí. No es algo por historia o por afición, tiene una muy buena plantilla y no sé de qué manera, pero se que acabará situado arriba seguro.

"Mi paso por el Zaragoza no fue lo deseado, ni grupal al no estar arriba, ni individualmente, porque no es el mejor recuerdo que yo pueda tener"

--Han pasado tres años desde que inició su aventura por el Zaragoza. Con el paso del tiempo, ¿qué le queda?

--No fue lo deseado, ni grupal al no estar arriba, ni individualmente, porque no es el mejor recuerdo que yo pueda tener. Yo estuve a gusto en la ciudad y en el vestuario, aunque me hubiera gustado que saliera diferente y mejor, pero no se dio.

--Su fichaje fue muy deseado, con todo el verano en el punto de mira. ¿Cree que eso aumentó las expectativas en usted y le perjudicó?

--Creo que fue más el momento en el que llegué, venía el equipo de rozar subir y después de Borja Iglesias. Había una expectativa muy grande y ni yo ni Álvaro ni otros compañeros estuvimos a esa altura del anterior y no se nos vio de una buena manera.

--Usted llegó desde el Sevilla y como internacional sub-21 y después se marchó al Girona, al Castilla y al Alcorcón. ¿Se arrepiente de su paso por el Zaragoza?

--No, la verdad que no me arrepiento. No sé si fue o no el escaparate adecuado, obviamente no lo fue grande, pero es que esas cosas antes de que sucedan nunca se sabe cómo van a salir. Apuestas, era un paso que tenía que dar y no salió bien, pero fue un aprendizaje muy grande, enorme para mí.

--¿Cuánto maduró esa temporada?

--Muchísimo. Vi el fútbol de otra manera, con cosas que no había vivido. Personalmente tuve un crecimiento enorme en mi paso por el Zaragoza.

--Da la impresión de que su carrera se ha estancado en los últimos años, pero, ¿se ve Marc Gual con potencial para llegar a Primera?

--Sí, sinceramente sí. Desde que empecé en el fútbol profesional estoy seguro de que tengo el nivel para jugar en la élite, no sé si más tarde o más temprano, pero acabaré jugando en Primera División.

--Todavía le quedan años…

--Tengo 25 años solo y últimamente futbolistas con 32 o 33 han debutado en Primera. Prisa no tengo, solo quiero seguir creciendo y tendré esa ocasión.

"No me pongo techo, siempre se puede ir hacia arriba. Lo mejor es no ponerse límites sino tener el trabajo y la esperanza de llegar lo más alto posible"

--¿Dónde se pone el techo?

--En ningún sitio, siempre se puede ir hacia arriba. Lo mejor es no ponerse límites sino tener el trabajo y la esperanza de llegar lo más alto posible, esa es mi mentalidad, superar siempre lo logrado y si no se puede, pues mantenerse.

--En todo caso, para dar ese salto a la élite le hace falta un curso de explosión, un año donde ronde la veintena de goles. ¿En Marc Gual hay un delantero para esa eficacia en una temporada?

--Pues ojalá sea así, pero eso nunca se sabe. Voy a trabajar para hacer las cosas bien y que el equipo esté lo más arriba posible, si las cosas van bien a nivel grupal seguro que querrá decir que yo he aportado con una buena cifra de goles.