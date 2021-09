El comunicado de Spain Football Capital del sábado anunciando la presentación al accionista mayoritario, César Alierta, de una propuesta para la compra del Real Zaragoza en esta semana, con un margen de 24 horas para que el capital sea suscrito, abre un nuevo escenario en el tortuoso proceso de venta de la SAD, aunque el momento entre las dos partes es de máxima tirantez, por lo menos con una mayoría de la Fundación Zaragoza 2032. El acuerdo entre esa sociedad, liderada representativamente por Kiko Domínguez y Carlos Álvarez del Campo, ya que a su hermano Alejandro no se le menciona en ese comunicado, y el Real Zaragoza es un hecho desde principios de junio, con un contrato acordado redactado y depositado en una notaría a la espera de que llegaran los fondos, o la operación económica vinculante, como lo ha denominado el propio club, y se rubricara ese pacto.

No llegaron esas garantías, no lo hicieron en junio ni antes del 15 de julio, la fecha en la que expiraba esa opción acordada, si bien desde otras fuentes la sitúen en el pasado 31 de agosto. En ese intervalo de tiempo, en los meses de junio y julio, la SAD solo recibió, según asegura, largas y compromisos no cumplidos de la llegada de esos fondos, con cambios en la forma de pago de una inversión global de 50 millones, primero con una señal al principio, después con un desembolso total y más tarde con la vuelta a la idea inicial. Pero sin aparecer esos fondos, por lo que hacia mediados de julio se decidió poner la maquinaria de la preparación de la temporada porque la parálisis no se podía alargar más. Incluso se asegura que Spain Football Capital quiso aportar una cantidad, menor del millón de euros, solo destinada a ayudar en los fichajes, algo que, en los mecanismos de control de LaLiga, es imposible realizar de esa forma. Esa aportación puede llegar en una entrada de capital o por ejemplo como patrocinio y en cada caso supone un incremento del límite distinto, menor de esa cuantía.

Spain Football Capital llegó de la mano de Fernando de Yarza López-Madrazo, con unos primeros contactos en diciembre y una negociación impulsada desde febrero, culminada en mayo y hasta con autorización del Consejo Superior de Deportes con fecha 1 de julio. Ese desembarco, al comienzo del verano, tras acabar la temporada, es el marco ideal para una llegada de este tipo con todo el mercado de fichajes por delante. También puede ser más tarde, aunque se acortan los plazos. La Fundación Zaragoza 2032 se hizo cargo del Zaragoza a finales de julio de 2014 y Turki Al-Sheikh del Almería invirtiendo de forma inicial 20 millones a primeros de agosto de 2019, pero en ambos casos se pudo hacer una plantilla, lo mismo que el Mallorca, con la llegada de Robert Sarver, lo hizo a finales de 2015, con 21 millones iniciales y con el mercado de enero por delante.

Si la SAD acepta ahora la propuesta de Spain Footbal Capital no podrá reforzar su plantilla hasta enero, sea cual sea la inversión inicial, teniendo en cuenta que de cualquier aportación de capital solo el 25% va al límite salarial. El Zaragoza ha agotado en la práctica ahora ese margen, que gracias al acuerdo de la Liga con el fondo CVC y al aplazamiento del pago del concurso hasta septiembre de 2022 se mueve este curso en cifras casi idénticas al de la temporada pasada, donde fue de 8,8 millones en septiembre y 8,5 tras la actualización de enero, y no dispone de dinero para fichar hasta la siguiente ventana. Entonces, al inicio de la misma ya se habrá consumido una vuelta del campeonato entera. Ahí, el curso pasado, el equipo llegó a 22 puntos del ascenso directo, aunque en la 17-18 lo hizo a 15 y tras una estupenda segunda vuelta se quedó tercero. El fútbol es impredecible, claro, pero es obvio que para diseñar un proyecto de ascenso a Primera y para devolver el equipo a Europa, como asegura el comunicado de Spain Footbal Capital, el mejor momento para llegar no es el actual.

La oferta anterior

En las líneas maestras de la anterior oferta se hablaba de asumir, nada más llegar, más de 20 millones de euros para hacerse con el Real Zaragoza. Un primer pago, superior a los 9,5 millones de euros, se destinaba al propio desembolso de las acciones a los actuales propietarios. La cifra corresponde a los 5,8 (de los 6,36 que componen el capital social de la entidad) que corresponden a la Fundación, distribuidos porcentualmente en las acciones de cada patrono (la familia Alierta cuenta con el 50,56% mientras que Yarza, Forcén e Iribarren disponen de un 13,46% cada uno), a los que hay que añadir alrededor de 3,8 correspondientes a un crédito participativo personal de César Alierta, ya que es susceptible de convertirse en acciones. Además, el grupo inversor también debía hacer frente a alrededor de 11 millones correspondientes a créditos avalados por la Fundación con entidades bancarias. También se hablaba de asumir alrededor de 4,3 millones para satisfacer los anticipos pendientes de satisfacer para abonar pagos a 30 de junio. Sin embargo, fuentes de la SAD aseguran que nada queda pendiente de la pasada temporada y que el club está al día en sus pagos. Además, Spain Football Capital estaba dispuesto a invertir globalmente hasta los 50 millones para elevar el límite salarial en esta temporada y en las dos siguientes y situarlo en torno a los 10 millones

Queda por ver si la oferta que ahora propone esta sociedad es la misma o varía, aunque la interpelación es al máximo accionista, César Alierta, porque se compre solo el paquete accionarial que controla esta familia o la totalidad de la Fundación la operación solo puede darse con él. Hasta ahora, el máximo accionista, y sus sobrinos, Fernando Sainz de Varanda y Juan Uguet, no se han opuesto en ningún momento a la entrada de Spain Football Capital, aunque sí han buscado que la operación tuviera las mayores garantías posibles para el futuro del Zaragoza, algo en lo que se mantienen firmes. En el diseño de la propuesta anterior también estaba prevista la continuidad de Fernando de Yarza, ya sea como asesor en el consejo o manteniendo parte o el total de su participación en el accionariado.

Ander y César y la refinanciación

El jueves, el Zaragoza anunció la búsqueda de nuevos inversores y sigue latente la opción de César Sánchez y Ander Herrera, que lleva como posibilidad dos años, con una aportación que en un principio iba a ser de dos millones y que sería solo una ayuda en la difícil situación actual, no una solución total. En esa vía tampoco ha habido avances en los últimos meses, como ya informó este diario, y la posibilidad que se abrió con un fondo de capital norteamericano en junio ya se cerró hace tiempo. La SAD, dejando al margen a Spain Football Capital, trabaja a través de Quatrecasas en buscar nuevos inversores o también una refinanciación de la deuda. La global es de 71 millones, aunque no se haría por el montante total, para traer escenarios económicos más llevaderos en el corto plazo.