El Real Zaragoza encontró un botín vital en Santo Domingo, una victoria sobre un Alcorcón muy flojo y colista cimentada en una reacción a tiempo, en un cambio de apuesta tras el descanso que trajo una imagen muy mejorada de los de JIM, que firmaron un inicio de partido de tremendas lagunas, con una incapacidad manifiesta con el balón y una defensa floja que trajo el gol de Moyano, pero que se levantaron ya lo suficiente en el tramo final del primer acto para ser muy superiores después. Entonces, con más velocidad y más movilidad arriba, con Nano Mesa y Vada, los últimos en llegar, con la batuta de Eguaras y con una apuesta más ofensiva tras el cambio táctico llegaron los goles, por fin, y las victorias, por fin también.

Eguaras, en una jugada nacida en la estrategia con Zapater, y Vada, tras un fallo de Bellvís después de una buena acción de ataque, plasmaron la remontada zaragocista, un triunfo sufrido, pero merecido, oro puro para disipar fantasmas. Es verdad que hay margen de mejora, pero también que este equipo cree y que es capaz de levantarse, además de tener algo de gol, que parecía casi una quimera en este inicio de Liga

Con Petrovic en la sala de máquinas como novedad alternando un pivote defensivo con Eguaras en un cambio que no trajo apenas réditos, por no decir ninguno, por la falta de velocidad del serbio y la incomodidad del navarro en esa apuesta con Zapater completando el triángulo en el medio salió el Zaragoza en Santo Domingo, en un partido que se presumía de perfil guerrero y bajo y que cumplió el guion a rajatabla. El Alcorcón, con una presión alta pero más táctica que otra cosa, esperaba su oportunidad y el Zaragoza sin apenas mordiente arriba no aparecía en ataque para que los minutos pasaran sin que apenas sucedieran cosas.

Sin embargo, el Zaragoza, a las espaldas de la medular y en la zona por delante de los defensas presentaba lagunas claras que Moyano y Arribas empezaban a detectar. Una jugada del primero, al que no siguió Zapater con pase a Xisco, que se revolvió sin que Lluís López le tosiera acabó en el despeje de Cristian que Moyano mandó a la red en el minuto 19. Antes, en esa zona de tres cuartos que era el 'Triángulo de las Bermudas' del Zaragoza Hugo Fraile había mandado un zapatazo al palo sin que nadie le presionara.

Sin llegadas por los costados, con Álvaro desaparecido y Bermejo tan voluntarioso como muy desacertado en el momento decisivo, el Zaragoza no tenía argumentos, no poseía sobre todo velocidad y capacidad en la zona decisiva, pero mejoró tras la pausa de hidratación, cuando apareció Juanjo Narváez, al que Dani Jiménez le negó dos goles que merecieron el empate en las dos mejores jugadas zaragocistas, con un buen centro de Chavarría y en la única aparición de Álvaro. Un buen envío de Petrovic acabó en los pies de Bermejo, que mandó al limbo otra oportunidad y Xisco pudo sentenciar en la prolongación del primer acto tras una jugada de Arribas y un nuevo despiste de Lluís López.

El mando de Eguaras

Tocó las teclas necesarias tras el descanso JIM. Vio claro que el equipo necesitaba velocidad, movilidad y hambre y eso justo lo logró con Nano mesa y Borja Sainz y pasando a jugar con un 4-4-2 con Narváez junto a Álvaro. El Zaragoza seguía teniendo el balón, pero ahora por fin era incisivo, sobre todo por la movilidad del canario, que fue un dolor para el rival. Llegó la recompensa del empate en una falta donde Zapater amagó con lanzar y se la puso a Eguaras que definió con el exterior con la frialdad de un 'killer'. Por entonces, el navarro ya era el amo del partido y el Alcorcón tenía enormes vías de agua en el medio con Aguilera desfondado que el triple cambio de Anquela (Gual, Juan Hernández y Asencio) no tapó. Narváez, negado ante el gol, tuvo el segundo en una buena acción iniciada en Nano Nesa y con Zapater y Fran Gámez como actores, pero el disparo dio en Bellvís cuando el balón ya se iba a colar.

JIM recurrió a Vada, otro acierto en el cambio, porque su irrupción retocó el dibujo pero trajo más fútbol y más capacidad competitiva. Un buen desmarque de Nano Mesa no encontró al argentino, que sí estuvo en un mal despeje de Bellvís tras una buena acción coral de ataque con centro de Chavarría. Agradeció el regalo y sentenció el triunfo que se pudo ir al limbo en la última jugada, con el remate de Asencio en un córner. Habría sido injusto, porque la reacción zaragocista merecía el triunfo, un botín para salir del pozo y para disipar dudas. Ya llueve menos.

Ficha técnica:

Alcorcón: Dani Jiménez; Laure, Carlos Hernández, David Fernández, Gorosito (Al Badaoui, m.79), Bellvís; Hugo Fraile (Juan Hernández, m.64), Aguilera (Gorostidi, m.85), Moyano, Arribas (Asencio, m.63) y Xisco (Marc Gual, m.63).

Real Zaragoza: Cristian Álvarez; Fran Gámez, Lluis López, Jair, Chavarría (Nieto, m.92); Petrovic (Nano Mesa, m.46), Eguaras, Zapater, Bermejo (Borja Sainz, m.46); Álvaro Giménez (Vada, m.74) y Narváez (Adrián, m.87).

Goles: 1-0, m.20: Moyano. 1-1, m.56: Eguaras. 1-2, m.83: Vada

Árbitro: Rubén Ávalos Barrera (Comité catalán). Mostró tarjeta amarilla a Aguilera y Moyano por el Alcorcón; y a Álvaro Giménez y Nano Mesa por el Zaragoza.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la cuarta jornada de LaLiga SmartBank disputado en el estadio de Santo Domingo ante 1.800 espectadores.