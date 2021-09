Por un mísero minuto, por unos instantes, Fran Gámez ya es el único futbolista del Real Zaragoza que en las primeras cuatro jornadas ha disputado todos los minutos. Solo él. El lateral saguntino es el jugador en el que más está confiando Juan Ignacio Martínez en el inicio de la campaña, aunque también no deja de ser la prolongación en competición oficial de lo que ya se intuyó en pretemporada.

Ha sido titular en los cuatro primeros choques y es el único jugador que no ha sido sustituido hasta ahora. Competía con ese honor con Pep Chavarría, pero el catalán fue cambiado a un minuto del final por Carlos Nieto, un lateral más fuerte físicamente y alto para defender los últimos empentones de un Alcorcón que buscaba el empate, así que Gámez es el único con pleno de minutos.

El defensa ha caído muy de pie en el Real Zaragoza y se ha erigido hasta el momento, posiblemente, en el mejor fichaje hasta ahora. Fue el primero en llegar, sin hacer mucho ruido y apostando por un club y un proyecto en un momento de máxima incertidumbre. Pese a perderse los dos primeros amistosos (Calahorra y Elche) por unos problemas físicos, debutó frente al Valencia anotando un gol e hizo lo propio en la siguiente prueba estival contra el Atromitos griego.

Fue una carta de presentación que dejó claro el tipo de futbolista que es. Lateral profundo, de recorrido, despliegue físico, que le gusta ganar la línea de fondo y centrar e incluso pisar el área contraria. En estos primeros compases de la temporada tal es su incidencia en el equipo aragonés que el Real Zaragoza ha volcado mucho más su juego hacia su banda (pese al flojo momento de Sergio Bermejo) que hacia la de Chavarría y en momentos de atasco ha sido una vía de escape para el ataque.

Además, parece que la racha, salvo que algún problema físico lo impida, irá para largo. Ante la lesión de Vigaray, al que todavía le quedan como mínimo tres meses fuera de los terrenos de juego, su puesto está desprovisto de jugadores del primer equipo. El club se planteó en verano traer a un lateral polivalente, pero el buen papel de Ángel López en pretemporada y el comodín de Francés desechó esa idea para reforzar otros puestos.

Así que parece que Fran Gámez continuará siendo un futbolista no solo fijo, sino también llamado a ser diferencial para el Real Zaragoza. Hasta ahora, pese a que el valenciano es el único que ha jugado todos los minutos, JIM tiene muy definida su columna vertebral, al menos de cara al once titular. Cristian es inamovible salvo lesión, pero es precisamente lo que le sucedió antes del Valladolid. Chavarría no está en el club de Gámez por un minuto, Jair por cansancio físico fue cambiado en los últimos compases del duelo en el José Zorrilla, Eguaras es clave también, pero no terminó los dos primeros choques ligueros y Narváez, salvo por tres minutos más descuento, también es indiscutible para el técnico.

Mención aparte merecen Francés y Francho, que disputaron todos los minutos de los duelos ante el Ibiza y el Real Valladolid, pero la llamada de la sub-21 impidió que pudiesen jugar contra el Cartagena y el Alcorcón. De cara al Fuenlabrada habrá que ver si siguen jugando todo mientras estén disponibles, como Cristian, o si Gámez se queda solo en este selecto club.