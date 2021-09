Día grande para los tres zaragocistas presentes con la selección española sub-21. Alejandro Francés, un día más, fue titular en el triunfo contra Lituania y disputó todo el encuentro, pero además se estrenó como goleador con la Rojita ya que fue el encargado de adelantar al combinado nacional al rematar de cabeza en el segundo palo un balón colgado por Bryan Gil de falta y que prolongó un defensor lituano. Antes ya había tenido otros dos cabezazos muy peligrosos con los que pudo marcar y se le había resistido su estreno goleador.

Y después de que frente a Rusia se quedasen sin poder debutar, tanto Iván Azón como Francho Serrano pudieron estrenarse con la camiseta de la selección española. El primero fue el que disputó más minutos ya que salió en el minuto 57 en sustitución de Fer Niño, mientras que el centrocampista saltó al campo en el 88 por el madridista Antonio Blanco.

En cuanto al partido, la selección dejó atrás las grandes sensaciones del pasado viernes contra Rusia (4-1), pero hizo lo más importante y sumó otros tres puntos en su visita a Lituania (0-2) con goles del propio Francés y de Yeremi Pino. Ni el césped artificial pudo atenuar la superioridad técnica del conjunto que dirige Luis de la Fuente ante un combinado lituano al que le faltaba calidad para salir con el balón controlado y cuyos pases largos solo propiciaron dos faltas lejanas sin encontrar remate alguno.

España dominó desde el primer momento y vivió tranquila, sobre todo desde el minuto 32 cuando Alejandro Francés, tras avisar en el 14 y en el 16 con dos remates de cabeza, no perdonó a la tercera.

El que no se relajó ni estaba para fiestas fue Luis de la Fuente. El técnico no se fiaba, a pesar de que Lituania solo inquietó, sin tirar a puerta aún, en dos malas cesiones, y del remate al palo de Ander Barrenetxea. Nico Williams e Iván Azón entraron al campo en el 57 en busca de dotar al equipo español de más mordiente. Pero no fue así y el ritmo cansino se mantuvo.

Solo lo rompieron Sergio Gómez y Yeremy Pino ya en el minuto 78. El del Anderlecht puso un centro raso al segundo palo ante el que midió mal el guardameta Urbietis y permitió al del Villarreal hacer un 0-2 que dio tranquilidad a España y cerró el encuentro. Nico Williams le puso pimienta a los instantes finales buscando su primer gol con la sub-21, pero en sus tres internadas no dispuso de ningún disparo claro. Ya en el 94 llegó la ocasión más clara de Lituania con un palo de Kalinauskas.