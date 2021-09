El Real Zaragoza reaccionó en la segunda parte en Alcorcón para ganar y firmar una remontada que no lograba desde hace más de un año y, sobre todo, para iniciar un camino al que pretende dar continuidad este domingo en Fuenlabrada, en el Fernando Torres (20.30 horas. MovistarLaLiga), a solo 12 kilómetros del Municipal de Santo Domingo, donde selló el primer triunfo del curso tras un comienzo con peores números que juego y con solo un punto en el casillero hasta que llegó esa conquista en terreno alfarero. Ahora, una vez emprendida la marcha está prohibido parar, porque el equipo de JIM necesita acumular victorias en su casillero en el largo caminar en la búsqueda de ese necesario y anhelado retorno a la élite.

«Se necesitan muchos puntos para ese objetivo que el Zaragoza tiene», decía JIM el viernes con solo cuatro en su zurrón por ahora, sin mentar las palabras Primera División ni hablar de ascenso, una autoimposición que se ha hecho el entrenador para no aumentar una presión que sabe de sobra que existe. Para que esas sumas de puntos vayan cuadrando conforme avance el calendario hay que ir coleccionando triunfos en el casillero y en Fuenlabrada el Zaragoza busca el segundo seguido fuera de casa, algo que el equipo blanquillo no logra desde junio del 2020, cuando enlazó tras el parón por la pandemia los botines ante el Lugo y el Extremadura antes de que la caída posterior le dejara sin ascenso directo y en el 'playoff' el Elche fuera el verdugo. Mucho ha cambiado todo desde entonces y también ha aumentado la inestabilidad que provoca el eterno proceso de venta de la SAD cuyo final aún no se vislumbra. No al menos de forma clara.

Ajeno a eso andan JIM y los futbolistas, con la idea de que en Fuenlabrada se repita la versión del segundo acto o la del primer tiempo en Pucela, momentos ambos que ofrecieron un Zaragoza muy convincente, aunque con distinto resultado en el marcador. El técnico recupera para la cita a Francés, Francho y Azón, los internacionales sub-21 que se han perdido los dos últimos partidos, y ha decidido en buena lógica que no viaje César Yanis, recién llegado e inédito fichaje aún por los compromisos con Panamá.

Tres cambios en el once

La reacción de Alcorcón y el retorno de Francés y Francho van a suponer cambios seguros en el once. El central, de imponente rendimiento en el Zaragoza y en la sub-21, regresa al eje para hacer dúo con Jair y Francho es el que tiene casi todos los números para jugar junto a Eguaras y Zapater, inconmensurables ambos en Alcorcón. Vada, de buena irrupción con gol incluido, aún no está para 90 minutos y James da la sensación de haber perdido el tren, el enésimo. Arriba, JIM valora el trabajo de Álvaro Giménez y sabe la capacidad de revulsivo de Iván Azón ante zagas cansadas, por lo que esa sería la apuesta, con Narváez fijo en un costado y en el otro con la novedad de Nano Mesa, que es favorito para arrebatar el puesto a Bermejo, tan voluntarioso como desacertado en este arranque de la Liga.

El partido será de difícil digestión, con un valor enorme de la estrategia y en un Fernando Torres en el que el Zaragoza cayó en la 19-20 y ganó el curso pasado, una victoria afortunada y vital para la permanencia. El Fuenlabrada de Oltra vuelve a ser un bloque muy físico que ha empezado de forma irregular la campaña, con cinco puntos y un equipo muy por hacer, porque cinco de sus trece fichajes llegaron sobre la bocina del mercado, en el último día. Entre ellos estuvo M’Bia, centrocampista de mucho pasado y renombre que hoy podría debutar, y Oltra también cuenta con Pedro León, de no menos recorrido y calidad. Al técnico le han quitado en este verano a jugadores vitales (Nteka, Glauder, Ciss o Borja Garcés) y necesita acelerar para hacer un bloque que arriba cuenta con la brega de Zozulia y la fortaleza de Kanté. Tiene las bajas de Jano, Mula y Gozzi y recupera a Iban Salvador. Con todo, el Zaragoza, sobre el papel, es superior si mantiene el nivel del segundo acto en Alcorcón. Si lo hace, ganará. Y debe hacerlo, porque está prohibido parar.

Alineaciones probables:

Fuenlabrada: Altube; Iribas, Pulido, Juanma, Pol Valentín; Cristóbal, Mbia o Arturo Molina; Pedro León, Zozulya, Anderson; y Kante.

Real Zaragoza: Cristian Álvarez; Fran Gámez, Francés, Jair, Chavarría; Francho, Eguaras, Zapater; Juanjo Narváez, Nano Mesa y Alvaro Giménez.

Árbitro: Aitor Gorostegui Fernández (Comité vasco).

Estadio: Fernando Torres.

Hora: 20.30.