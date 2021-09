Vaya por delante, y así lo quiso dejar claro Juan Ignacio Martínez, que el empate del Real Zaragoza en Fuenlabrada entra dentro de «la riqueza del fútbol», un deporte en el que el premio, a veces, no va en consonancia con la justicia. Pero aceptando eso, el técnico blanquillo sí que consideró que «el Real Zaragoza se merece más premio del punto que se lleva». «Nos sabe a poco, pero hay que ser realistas y esto es fútbol y deporte», incidió antes de subrayar que, en caso de derrota, «haberse ido a casa con cero puntos después de todo el esfuerzo hubiese sido duro en el aspecto mental, también por esa primera parte jugando al primer toque y complicándole la vida al Fuenlabrada, que es un rival difícil».

JIM calificó esa primera mitad como «muy buena», tanto como para «habernos ido con un resultado favorable», pero al final «te pones perdiendo 1-0, con uno menos y muchas adversidades». Pese a todo, logró empatar e incluso pudo ganar, lo cual hizo que el entrenador elogiase que «el equipo ha seguido creyendo».

Sobre sumar un punto y la comparación sobre la importancia de empatar el curso pasado y en el presente, JIM comentó que la diferencia entre ambas temporadas es que «antes necesitábamos agarrarnos a todo por la necesidad de puntos, pero este año queremos engancharnos en la parte alta de la clasificación».

En cuanto a si le preocupa que le afecte mentalmente a los delanteros tanta ocasión fallada, el alicantino aseguró que no y puso un ejemplo: «En el penalti, Juanjo (Narváez) le dice a Vada que lo tire él, no busca su ego», comentó. Aparte, dio valor al juego de Álvaro Giménez pese a no marcar y, en definitiva, dijo estar «muy contento con el rendimiento colectivo». Para terminar, sobre la falta de puntería, el técnico del Real Zaragoza reconoció que «me satisface mucho, sobre todo fuera de casa, generar tanta ocasión y que lo que vamos entrenando salga».