Derrochando la timidez propia del recién llegado desde muy lejos, César Yanis ya luce la elástica zaragocista. Con el 19 a la espalda, el panameño afronta "con mucha ilusión" su primera experiencia en Europa para ayudar al Real Zaragoza a lograr su objetivo. "Es mi gran oportunidad", admite el extremo, que, en todo caso, sitúa al equipo en primer plano. "Lo importante es que el Zaragoza logre su meta y yo voy a tratar de ayudar a ello. Cuando me llamó una institución tan grande como esta no me lo pensé", indica.

Lo hará desde cualquiera de las dos bandas, aunque el futbolista reconoce sentirse más a gusto jugando por la derecha a pierna cambiada. "Se me da mucho mejor jugar hacia adentro aunque me encuentro cómodos en las dos bandas", asegura Yanis, al que le gustó su equipo ante el Fuenlabrada. "Lo vi bien. Es un equipo al que le gusta jugar con la pelota y solo le faltó el gol", lamenta.

El panameño, que agradece el buen recibimiento tributado por sus compañeros, se pone a disposición de JIM para debutar con el Zaragoza el sábado ante la Real Sociedad B. "Me encuentro bien física y mentalmente. El vestuario me ha acogido muy bien y estoy muy ilusionado", subraya el extremo, que cree que "con ayuda de mis compañeros", también puede contribuir a paliar el serio problema con el gol de un Zaragoza que solo ha sido capaz de anotar tres tantos en los cinco partidos disputados hasta ahora.

César Augusto Yanis Velasco, que es internacional por su país, ha llegado cedido al conjunto aragonés por el Club Deportivo del Este de Panamá con una opción de compra. "Se adapta a jugar en banda derecha y lo ha hecho con la selección y con pierna natural. También puede hacerlo entre líneas, cercano al delantero. Ve fácil el último pase y busca el juego asociativo. Consideramos que era la pieza que faltaba para completar el frente de ataque", explicó el director deportivo, Miguel Torrecilla, en la presentación del panameño.