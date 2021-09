Compás de espera en el Real Zaragoza en lo que respecta a un posible cambio de propiedad. A expensas de que Spain Football Capital, el grupo inversor que ha realizado en las últimas horas una nueva oferta para hacerse con la mayoría del accionariado, acredite su solvencia financiera, la entidad cree que el panorama se esclarecerá en un plazo máximo de «15 o 20 días».

Nadie, eso sí, ha impuesto plazo alguno en una negociación que, en todo caso, se encuentra paralizada a la espera de que la sociedad liderada por el abogado catalán Kiko Domínguez y el empresario Carlos Álvarez del Campo mueva ficha y presente ese documento acreditativo exigido por el máximo accionista. Pero, si pasadas esas dos o tres semanas no hay novedad en este sentido, todo apunta a que la actual propiedad daría por cerrada esa vía y profundizaría en las conversaciones con los exzaragocistas Ander Herrera y César Sánchez, interesados en acceder al accionariado.

De momento, en las últimas horas no se han producido novedades en un proceso que vuelve a estar en el aire. La intención de César Alierta, máximo accionista del Real Zaragoza, seguiría siendo, según fuentes consultadas por este diario, la de, en caso de dar un paso al costado y abandonar el club, no dejarlo en manos de cualquiera. El expresidente de Telefónica quiere que entre los rectores del Real Zaragoza siga habiendo aragoneses y zaragocistas. Pero eso no invalidaría de momento la opción de Spain Football Capital a expensas de las personas con las que el grupo inversor contaría para su proyecto, entre ellos, algún consejero del club, como es el caso de Fernando de Yarza López-Madrazo, con el que la sociedad cuenta para ejercer de nexo de unión de cara a acelerar el proceso de transición.

La voluntad de Alierta

Pero, además, Alierta también pretendería recuperar su inversión en el Real Zaragoza. Y esa posibilidad, de momento, solo se la ofrecería Spain Football Capital si es que el grupo inversor acredita finalmente que cuenta con el dinero propuesto en su oferta para hacerse con el 51% del accionariado. La opción de Ander, sin embargo, apenas supondría una ayuda para el club, ya que tanto el actual futbolista del París Saint Germain como César Sánchez aportarían un millón de euros cada uno, si bien las conversaciones todavía se encuentran en fase embrionaria y no se ha concretado la cifra final de esa inversión conjunta.

La duda reside en saber si ese deseo de Alierta de salir del club y dejar de ser el máximo accionista, tal y como declaró a EL PERIÓDICO DE ARAGÓN hace ahora tres meses, continúa presidiendo el proceso de compraventa, si bien desde el entorno del empresario se incide en que, en estos momentos, no existe una negociación abierta con una u otra vía a expensas de que Spain Football Capital cumpla con ese requisito indispensable para continuar hablando y demuestre una solvencia económica hasta ahora, según entiende el Real Zaragoza, pendiente de ser acreditada.

En todo caso, aquella urgencia por obtener liquidez que presidió las negociaciones que, el pasado mes de julio, culminaron con un acuerdo cerrado con Spain Football Capital y que posteriormente no se rubricó ante la demora en la presentación del dinero por parte del grupo inversor, ya no marca el proceso en la actualidad. El aplazamiento del pago del concurso de acreedores y la firma del acuerdo entre LaLiga y el fondo de inversión CVC ha dado aire fresco al club, que ya ha resuelto aquella obligación de afrontar pagos ineludibles inmediatos. Ahora, el Real Zaragoza, que continúa buscando inversores externos a través del despacho de abogados Cuatrecasas, puede esperar. Y lo hará, de momento, durante unos días más.