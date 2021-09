JIM no da pistas. Encima de la mesa para el partido ante la Real Sociedad B tiene varios frentes abiertos de cara al once inicial, pero el alicantino se mostró implacable, como siempre. No dejó nada claro qué opción va a escoger en el lateral derecho ante la baja de Gámez, si va a cambiar el sistema de juego o si Vada, el jugador en el estado más dulce del equipo, será titular. Todo incógnitas.

De primeras, el técnico advirtió sobre el filial donostiarra, un adversario que por sus características especiales, su juventud y hambre, pero también su inexperiencia, puede incitar a pensar que es un caramelo, pero de eso nada. “No quiero ni nombrar la palabra”, dijo JIM. Sencillo, fácil, asequible… Cualquier sinónimo sirve. “Va a ser un partido de dificultad máxima. Presiona alto, tiene buen trato de balón, son chavales que ya llevan tiempo con su entrenador, que el año pasado tenía automatismos y que ahora, con las incorporaciones, tienen un plus”, explicó el entrenador, que también recordó que, pese al 0-3 contra el Eibar, “sacó la casta y estuvo cerca de empatar 3-3”. “Juegan muy bien y si llegas tarde a la presión se generan muchos espacios y tiene jugadores importantes y que están entre el primer equipo y ellos”, puntualizó.

En cuanto al once inicial, JIM tiene la obligación de alinear una alternativa a Fran Gámez, expulsado ante el Fuenlabrada, pero reconoció que “un día pienso una cosa y otro, otra”. Siguió con el discurso que acuñó precisamente tras el choque contra los madrileños, sin dejar nada claro quién sustituirá al saguntino, ya que afirmó que “tenemos la alternativa del chaval, de Ángel López, y de Francés y Lluís López, que tienen esa polivalencia”. “Mañana lo tendré más claro”, incidió.

Y sobre Vada, goleador en sus dos primeros partidos, tampoco arrojó luz: “Sí, está para ser titular desde el primer día. Vino a final de mercado, de la pretemporada en Almería, donde muchas veces entrenaba aparte, pero no hay excusas y si tiene que jugar desde el principio lo tendrá que hacer”.

Por otra parte, el preparador alicantino también destacó la importancia de la defensa y del ataque. Sobre la retaguardia y la necesidad de mantener la portería a cero, aseguró que “ese es el objetivo principal de esta categoría”. “Los equipos que terminan en la parte alta de la clasificación es porque han encajado pocos goles. Lo hemos comentado y hablado y ojalá empecemos desde el sábado a mantener la portería a cero”, subrayó.

Y sobre la parte mental de los delanteros, que aún no han visto puerta, no se mostró preocupado ya que “veo que el equipo está generando ocasiones”, lo que le hace ver “la botella medio llena”. “Hemos hecho ejercicios de asimilación para que el jugador coja toda la confianza”, explicó.