El debut de César Yanis deberá esperar, ya que el panameño es la gran ausencia de la lista de convocados que ofreció este viernes el Real Zaragoza para el encuentro de este sábado ante la Real Sociedad B. El atacante, el pasado miércoles, se retiró del entrenamiento por precaución debido a unas molestias musculares y, si bien Juan Ignacio Martínez había reconocido en rueda de prensa que se trata de una contractura y no de una rotura muscular ni nada más grave, el técnico ha preferido no arriesgarse a que la dolencia fuera a más y, por tanto, no podrá estrenarse ante el filial donostiarra.

Por lo demás, la única novedad es la inclusión del lateral derecho canterano Ángel López en lugar del sancionado Fran Gámez, que vio la tarjeta roja en el choque frente al Fuenlabrada y, por tanto, será baja hoy. El resto de jugadores serán los mismos que viajaron a tierras madrileñas la pasada semana, por lo que siguen ausenten por decisión técnica Javi Ros y por lesión Vigaray, más el caso especial de Lasure.