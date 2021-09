Para Juan Ignacio Martínez al equipo solo le falta ganar. El técnico se mostró muy satisfecho con el rendimiento de sus jugadores en su comparecencia ante los medios tras el empate del Real Zaragoza ante la Real Sociedad B. “Estoy muy contento, no le puedo decir nada al equipo. Mira lo que han hecho los chavales, hay que felicitarles”, explicó el preparador.

El entrenador zaragocista cree que el equipo “debe seguir en esta línea” y espera que llegue el acierto de cara a puerta para empezar a “sumar de tres en tres”. JIM se ha mostrado decepcionado por no poder brindarle la victoria a la afición. “Teníamos muchas ganas de volver a jugar en casa tras 20 días. Es una pena. La gente se lo pasa bien porque ve a su equipo atacando y desarrollando buen juego". El técnico ha querido también lanzar un mensaje: “Pido paciencia porque el equipo está en la línea del buen juego”.

El alicantino negó estar preocupado ante la situación del equipo. “El Real Zaragoza ha merecido ganar. Tenemos buenos automatismos en ataque y en defensa. Hemos hecho que un gran rival haya pasado prácticamente desapercibido en La Romareda”, señaló. Entiendo la ansiedad y todo lo que hay alrededor del club pero queda mucha liga y lograremos varias victorias consecutivas que nos llevan a lo alto de la tabla, aseguró.

Con respecto al gol encajado, JIM lamentó el gol encajado en el primer minuto. “En esta categoría se penalizan mucho los fallos”, dijo. Respecto a las pérdidas de tiempo de los vascos el entrenador afirmó que “supieron tirar de oficio” y felicitó a los árbitros porque cada vez descuentan más minutos. “Se tienen que jugar más minutos reales”, apuntó

A pesar de que el Zaragoza no arranca en la clasificación, Juan Ignacio Martínez no baja los brazos. “El futbol no entiende de justicia. Solo vale ganar, pero el equipo transmite muchas cosas positivas y es con la idea que me quedo”, concluyó el técnico.