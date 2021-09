Hasta 22 jugadores ha empleado ya JIM durante la presente temporada, 20 de campo más los dos porteros, pero todavía hay dos futbolistas inéditos (sin contar al lesionado Vigaray y a Lasure), sin ningún minuto, y sin visos de que puedan hacerlo a corto plazo: Javi Ros y Clemente.

El caso del tudelano es el más lógico y el que sí que se podría esperar. Hay exceso de jugadores en su puesto, no ha disputado ni un encuentro oficial en el presente 2021 y además durante todo el verano se le abrió la puerta de salida y se le dijo que iba a tener muy complicado disponer de oportunidades, como así está siendo. De todos modos, el medio es un caso especial por ser uno de los capitanes, su veteranía en el club y por ser una voz autorizada y de cordura, pero deportivamente es otra historia.

Por ello no se quiso entrar en conflicto con él, aunque supiese de primera mano que podría suceder lo que precisamente está pasando, que no juega nada y que su presencia en las convocatorias solo llegan si hay percances con lesiones y sanciones. Tiene por delante a Eguaras, Zapater, Francho, Vada, Adrián González, James y Petrovic. Siete futbolistas. Aparte, su contrato acaba en el 2023, por lo que puede suponer un problema a medio plazo.

Sin embargo, sí que sorprende más que Enrique Clemente no haya jugado nada de nada. Sobre todo porque, a diferencia de Javi Ros, sí que contaba de primeras. Ahora bien, también su caso se asemeja al del tudelano ya que tiene por delante competencia y muy marcada. Francés y Jair es la pareja de centrales escogida por JIM en todos los partidos siempre y cuando ha podido elegir. Y cuando no, la opción alineada ha sido Lluís López y no el canterano, que es considerado el cuarto central.

En cierta medida, el internacional sub-21, está viviendo algo parecido al curso pasado, cuando tuvo que salir cedido ante la falta de oportunidades. Entonces iba a ser el quinto central y ahora es el cuarto. Tampoco ayudó que se perdiera el stage en San Pedro del Pinatar y el núcleo duro de la pretemporada por el covid y ahora está teniendo todavía más difícil entrar en los planes de JIM. Aun así, siempre hay lesiones y sanciones en el eje de la zaga y es posible que disponga de minutos. Al menos, más que Ros.

El curso pasado, desde la llegada de Juan Ignacio Martínez, también hubo futbolistas en situación similar, aunque la diferencia es que todos ellos habían dispuesto y desperdiciado oportunidades. Atienza estuvo once encuentros olvidado y después tuvo una lesión muscular. En definitiva, 24 minutos repartidos en dos duelos. El propio Javi Ros, por problemas de rodilla, desapareció el 13 de diciembre de 2020 de los planes, Vuckic jugó dos minutos en el primer partido de JIM, pero salió del equipo ocho duelos y, después, solo jugó muy esporádicamente y al final, y Larra, parecido, aunque sí que fue titular en Oviedo en la 27ª jornada.