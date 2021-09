Nano Mesa, como delantero del Real Zaragoza, es uno de los grandes protagonistas del tema de moda en el equipo aragonés: la falta de gol. Cuatro goles suma el cuadro blanquillo y una infinidad de ocasiones, pero el punta canario restó importancia a esa falta de puntería. Principalmente lo achacó a la mala suerte, dio un mensaje de calma (“ya entrarán”) y, sobre todo, quiso dejar muy claro que “no creo que haya falta de definición en el remate ni porque la gente no sepa definir”. Un bache transitorio. “Estamos en un momento en el que la pelota no quiere entrar. Son rachas y esperemos que lo antes posible nos empiecen a entrar a todos y ya está, no creo que sea una cosa de definición”.

El ariete aseguró que los problemas para anotar “son rachas”, como las que puede vivir cualquier delantero, tanto positivas como negativas. También recordó que “somos el equipo que más tira a puerta y ahora no están entrando”, al mismo tiempo que deseó “no estar desquiciados y que pronto cambie la racha”.

Tampoco considera que el equipo tenga “frustración ni nada”, simplemente en el seno del Real Zaragoza se piensa que “no nos están saliendo las cosas”, pero que también “estamos dando un nivel muy bueno tanto en toque de balón como de esfuerzo y trabajo”.

Y pese a esa falta de puntería, de goles a favor y, por consiguiente, de puntos, Nano Mesa recalcó que “estamos en el camino de hacer grandes cosas, aunque es verdad que no están llegando los resultados”. “Creo que es por mala suerte, pero la temporada es muy larga. Hay que seguir peleando como estamos haciendo en cada partido y los resultados llegarán”, incidió.

Ese mismo sentir, además, es el que tiene Juan Ignacio Martínez, que les transmite a sus jugadores “paciencia, que sigamos luchando, que lo estamos haciendo bien y que el gol ya llegará tarde o temprano”.

Aparte, Nano reconoció que nunca había jugado tirado a banda y que es un puesto nuevo para él, pero confesó que “me estoy sintiéndome cómodo por el juego del equipo y yo voy a jugar en la posición que el míster me diga y a hacerlo lo mejor posible porque hay que ayudar en lo que sea”.