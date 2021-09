Juanjo Narváez fue la única ausencia del entrenamiento de este miércoles celebrado en la Ciudad Deportiva, al margen de las bajas habituales, las de Vigaray y Lasure. El colombiano ya no pudo entrenar en la sesión del pasado martes, la primera después del empate frente a la Real Sociedad B ya que el lunes hubo descanso, y este miércoles hizo trabajo individualizado. Sí que escuchó la charla de antes del entreno del técnico Juan Ignacio Martínez, pero se marchó hacia los vestuarios.

El colombiano tiene una lumbalgia, unas molestias en la espalda, pero que no son preocupantes y que no le impedirán estar frente al Lugo. De hecho, que este miércoles no estuviera con sus compañeros simplemente fue por precaución y la intención es que este mismo jueves se reincorpore al trabajo grupal y pueda seguir preparando el choque contra el cuadro gallego del domingo.

Narváez, pese a que no tiene nada grave, está siendo uno de los futbolistas con más carga física por acumulación de minutos, ya desde la pretemporada. En Liga ha disputado los seis encuentros, todos ellos como titular, y salvo en el tramo final del choque en Alcorcón, en el que fue sustituido en el 87, ha disputado todo. Solo Chavarría, por tres minutos, ha jugado más que el cafetero en este inicio de campaña. Es un fijo para el preparador alicantino y todavía tendrá tres entrenamientos entre este jueves y el sábado para trabajar a las órdenes de JIM.

El que también se había ejercitado el martes al margen fue Valentín Vada, pero el centrocampista argentino este miércoles trabajó sin problemas en la Ciudad Deportiva, por lo que también estará disponible. El que también está recuperado es el atacante panameño César Yanis, que se había quedado fuera de la lista ante la Real Sociedad B por una pequeña contractura y que sigue entrenando con normalidad.