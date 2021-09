Visita a Lugo, rival siempre complicado, a un estadio especial, más recogido y en el que la atención debe ser máxima para conseguir ganar. Quizá por ello esta semana ya el tema estrella del comienzo de la temporada, que es la falta de puntería y de gol, está dando paso a la defensa, que tampoco se queda atrás como problema fundamental del Real Zaragoza. Y JIM, en la previa ante los gallegos, quiso incidir mucho en la necesidad de mejorar en la retaguardia.

“Hablamos siempre de la portería rival, pero no tenemos que estar remando siempre río arriba, con esa adversidad de ir un gol abajo, porque nos cuesta mucho”, expuso el técnico. El dato es que, salvo ante el Ibiza en la jornada inaugural, el equipo aragonés siempre ha encajado primero y urge corregirlo. Si antes de la Real Sociedad B el plan era extremar la atención, ahora no se fue muy lejos y aseguró que “debemos ser animales, que cuando pasa el balón a campo propio debemos tener muy claro que hay que ser contundentes y muy fuertes mentalmente porque sin generarnos muchas ocasiones estamos encajando gol”.

Además, el próximo rival, el Lugo, “es un equipo al que no le importa no tener el balón y sin él te genera mucho peligro”, por lo que, siguió insistiendo, “si en las vigilancias y el aspecto defensivo no somos contundentes se puede convertir en un ida y vuelta en el que el Lugo sale ganando porque está adiestrado”.

La defensa está claro que le inquieta, quizá lo que más en estos momentos, pero hay dos aspectos que no tanto. Están ahí y no rehúye la realidad, pero no le inquietan tanto. Uno es la falta de gol ya que “el acierto y la eficacia son rachas y cuando cambie estaremos más contentos”. En ese aspecto, comentó, “no somos de alarmas ni de cambiar, seguimos haciendo ejercicios específicos para los jugadores ofensivos, con automatismos y con situaciones reales de partidos, aunque en los entrenamientos no hay rival ni el estrés emocional de la competición”.

Y lo segundo que tampoco le quita el sueño de momento es la posición en la clasificación y tampoco ve que sus jugadores se muestren nerviosos por ello, aunque todos saben que hay que vencer cuando antes. “La tabla se mira seguro porque nosotros, desde que llegamos, siempre ponemos la clasificación en el vestuario. En el día a día y en los entrenamientos, el estrés de la clasificación no lo vemos, pero en el subconsciente todos somos sensatos con nosotros mismos y tenemos que sumar de tres por necesidad de puntuación y porque queremos ganar”.

De hecho, recalcó que “no me preocupa” que el Real Zaragoza esté ahora mismo en descenso, ya que es “una posición anecdótica”, pero tampoco esquivó que “es real, que solo tenemos seis puntos, un bagaje corto, y eso no da para lo que todos queremos”.

Sobre Cristian Álvarez o Narváez, que han estado tocados durante la semana, JIM dijo que están bien, que podrán estar en Lugo, pero que en el entrenamiento de este sábado, el último antes de viajar, se verá cómo están realmente: “Este jueves, por precaución, ciertos jugadores no hicieron casi nada, pero hoy han evolucionado todos bastante bien. Nos queda la sesión de este sábado y veremos, porque hemos hecho un entrenamiento durante 15 o 20 minutos muy intenso y en esa previa veremos. Esperemos no tener ningún problema”, subrayó.