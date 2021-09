Acostumbrados a la positividad de Juan Ignacio Martínez en sus comparecencias, sorprendió ver al entrenador del Real Zaragoza más abatido que en otras ocasiones. El técnico se mostró decepcionado por no poder, de nuevo, sumar los tres puntos. «Nosotros veníamos a llevarnos los tres con la buena dinámica de los empates recientes y para que no se nos distancien los de arriba. El vestuario está enfadado y molesto porque esa ambición que tienen hasta el final no ha podido cumplirse hoy. Tuvimos nuestras opciones, pero no pudo ser», explicó.

El entrenador reconoció que el partido fue, quizá con el del Ibiza, el partido que más incómodo se ha sentido el equipo. JIM quiso darle todo el crédito al Lugo y valoró el buen planteamiento que realizaron los gallegos. «Ha sido un partido muy complicado. El Lugo es un equipo al que es muy difícil meterle mano, alterna el marcaje al hombre y en zona con una muy buena presión por todo el campo. Movimos varias veces nuestros mecanismos incluso cambiando a hombres de zona pero han conseguido neutralizar nuestras armas. Aunque en la segunda parte hemos conseguido ajustar muchas cosas y los hemos podido desconectar», señaló JIM.

El preparador alicantino se mostró también contrariado por no haber podido mantener la portería a cero y reconoció que era el objetivo número uno para el partido de hoy. «No encajar era primordial. Pero han encontrado una muy buena jugada por su banda derecha, que ya sabíamos el potencial que tiene. No hay que quitar mérito al rival, pero ha sido una jugada aislada»

JIM también habló sobre el estado anímico del equipo al no haber podido de nuevo sumar la victoria que tanto necesita el Real Zaragoza. «Intento insistir en que hacemos las cosas bien y que llegará nuestro momento, pero los ánimos ya no calan igual. Todo el mundo tenemos en la cabeza sumar muchos puntos, aunque sabemos de la dificultad de la categoría. Están fastidiados pero la ambición de estos jugadores es muy grande», apuntó.

Sobre los múltiples cambios que se vio obligado a hacer en el once inicial, el alicantino defendió la profundidad de su plantilla. «Hay que ser respetuosos con los compañeros. Los que han salido lo han hecho bien y no tengo queja en ese aspecto. Sí que es verdad que muchas veces intentas no mover mucho el equipo por el rendimiento», afirmó un Juan Ignacio Martínez que ya piensa en la visita del Real Oviedo.