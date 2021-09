A vueltas con el gol y con las ocasiones una vez más en el Real Zaragoza. Aunque el vestuario está tranquilo por el número de oportunidades y convencido de que es solo cuestión de tiempo que se acaben transformando en gol y los partidos se cuenten por victorias. Así lo piensa Francho Serrano. «Sabíamos que veníamos a un campo complicado, en el que iba a haber muchas disputas, un fútbol feo y otra vez nos ponemos por detrás en el marcador, nos ha costado entrar. En la segunda parte creo que hemos sido claros dominadores, hemos creado muchas ocasiones y nos está faltando el gol así que hay que seguir trabajando para que eso cambie», señaló el centrocampista.

El aragonés achacó la falta de puntería a las cosas del fútbol. «Nos está tocando esta racha de que con nada nos hacen gol y necesitamos mucho para hacerlo nosotros, pero estoy seguro de que algún día cambiará, será al revés y podremos aspirar a lo que todos queremos que es el ascenso», continuó el futbolista, que dejó también un mensaje a la afición. «Queremos transmitirle tranquilidad porque en el fondo saben que se están haciendo bien las cosas y eso es importante. Yo estoy tranquilo y seguro de que los goles y las victorias llegarán».

El aragonés comentó también su nueva posición. «Ahora parece que el míster quiere que juegue más arriba y estoy dispuesto a jugar donde toque y a dar lo mejor de mí para el equipo». El equipo piensa ya en el Oviedo. «Hay que hacer estos puntos de fuera buenos en casa con nuestra afición y darles una alegría con una victoria», concluyó.

El autor del único tanto fue Borja Sainz. «No estoy acostumbrado a tirar penaltis, pero cuando me ha dicho Zapa que silo quería tirar, lo he cogido y lo he tirado», dijo como si tal cosa. «Muy contento por mi primer gol con esta camiseta y a seguir», añadió el delantero. Lo más repetido por el jugador fue que el equipo «está bien», a pesar de que no llegan los resultados, por lo que, de momento, hay tranquilidad en el vestuario. «El equipo ha trabajado bien pero no nos hemos llevado los tres puntos. Creo que es la línea a seguir y poco a poco van a entrar los goles», indicó. Para él, la falta de acierto se solucionará con el tiempo. «Es un poco de suerte, pero a medida que lo vayamos intentando irán entrando».