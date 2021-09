Juanjo Narváez vivió un verano con el foco puesto en un posible traspaso que estuvo cerca de cerrarse con el Elche, pero el club ilicitano no alcanzó los 4 millones que pedía el Zaragoza, ya que llegó a los dos más objetivos para alcanzar hasta los tres, y el delantero colombiano, que solo ha pisado la élite de forma esporádica en el Betis, se quedó sin su deseo de llegar a Primera. Ahora, pasa página y está centrado en la realidad del Zaragoza, que nunca le ocultó que podía ser traspasado este verano. “No pienso en el futuro. Me manifesté cuando se me propone al final de temporada en una reunión y ellos me transmitieron su intención. Cualquier jugador quiere estar en Primera y mi único objetivo este año, en el que estoy encantado de haberme quedado, es subir con el Zaragoza y no pienso en otra cosa que no sea en eso”, aseguró el colombiano, al que le resta contrato hasta 2022 y cuya posible salida seguro que volverá a estar pronto sobre la mesa si no renueva antes.

De momento, Narváez solo mira al Zaragoza tras ser suplente y jugar en la segunda parte ante el Lugo por una lumbalgia que no impedirá su regreso al once ante el Oviedo. “Al día siguiente de jugar contra la Real casi no podía ni agacharme. Sigo un poco dolorido pero es un dolor que puedo aguantar y no me impide entrenar. Por ese lado bastante bien”, asegura el ariete cafetero, que una semana antes ante la Real Sociedad B había puesto fin a 16 partidos sin marcar. “No soy de darle vueltas y quizá me está costando marcar, aunque claro que analizo, veo y pienso lo que he hecho. Me está costando pero no hay que alarmarse, nadie tiene más ganas de marcar que yo y estoy seguro de que los goles van a llegar, con trabajo, que es lo único que no se negocia”, afirmó el futbolista, que encabeza el ránking de jugadores que más veces rematan en Segunda.

Sin alarmismos

Narváez, que ante el Oviedo alcanzará los 50 partidos en Liga con el Zaragoza, ya que ha jugado en todos desde que llegó, lo que “es un privilegio y no es fácil llegar a esa cifra con el poco tiempo que llevo aquí. Me siento parte de esta gran familia”, tira de la misma receta para la falta de gol del equipo que en su caso. Analizarlo, sí, pero alarmas ninguna. “No hay que alarmarse, el fútbol tiene eso, a veces se acierta y otras no. Los porteros rivales también hacen grandes intervenciones”, aseveró, antes de poner el foco en el partido del sábado ante el Oviedo. “El sábado es una final y no se pueden escapar los tres puntos. Hablo de final porque es un partido importante. Estamos con siete puntos hay bastantes equipos con 10 y ganar nos puede poner ahí. Para mí son todas finales, no queremos que pase lo del año pasado, que empezamos con un objetivo y cambió. La meta de este año tiene que ser subir y tenemos que hablar de finales en cada partido”, sentenció con contundencia.

Tiene además el Zaragoza dos partidos seguidos en La Romareda, frente a Oviedo y el derbi con el Huesca. "Estamos en casa y tenemos que ganar. Esos dos partidos suponen una oportunidad, el año pasado el punto de inflexión fue nuetsro estadio, sumando bastantes puntos para la salvación. Este año tiene que ser igual. Sabemos que si ganamos el sábado nos empezamos a poner donde queremos. Cada equipo que venga a La Romareda tiene que sufrir”, indicó, reconociendo que es clave que el equipo se haga fuerte en su área y no encaje goles para no tener que ir siempre a remolque y no admitiendo comparaciones con la pasada temporada, donde tanto se sufrió por la salvación. “El equipo se ve cambiado, genera ocasiones juega bien y no hay comparación con el año pasado”.

Por último, el delantero se mostró contento con la decisión de Sanidad de ampliar los aforos hasta el 100% que se ha conocido esta misma mañana de miércoles. “Es una alegría para todos nosotros, la afición hace gran parte de todo el zaragocismo y nos van a recibir al equipo con toda la alegría posible, porque nos empujan siempre que lo necesitamos. El sábado es un partido importante y van estar con nosotros”, concluyó.