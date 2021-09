LaLiga acaba de hacer oficiales los límites salariales con los que contarán todos los equipos de Primera y Segunda y el Real Zaragoza, con 5,708 millones, es el decimoséptimo equipo de la categoría en margen salarial y pierde casi tres millones con respecto al curso pasado, donde arrancó con 8,805 millones, si bien esa cantidad se vio recortada tras la actualización de enero en algo más de 300.000 euros para dejarla en 8,544. Los clubs se han reunido este miércoles con José Guerra, director general corporativo de LaLiga, donde se les han explicado estos límites, aunque el Zaragoza siempre trabajó con la idea de un margen salarial similar al de la temporada pasada. En las cifras establecidas por LaLiga no se detalla sin está incluido lo que cada club podía destinar del acuerdo con CVC, el fondo que hizo un préstamo a los club españoles, salvo Madrid, Barcelona y Athletic, que no lo autorizaron, del que en cada caso se podía destinar un 15% a aumentar el límite salarial, todo de una vez o repartidos hasta en tres años. En el caso del Zaragoza esa cifra global para el límite rondaba los dos millones. El Huesca, recién descendido a Segunda, es el cuarto club con más límite salarial, con 18,6 millones gracias a la ayuda al descenso.

En Segunda, el total de lo que pueden gastar los clubs asciende a 244 millones y la inmensa mayoría de los equipos han activado ese 15% que podían destinar tras el acuerdo con CVC. El club aragonés solo tiene por detrás en el límite salarial al Mirandés (5,7), el Burgos (5,5), el Lugo (4,8), el Amorebieta (4,6) y el Girona (3,9), si bien en el caso del club catalán, y todo apunta a que en varios más, es un límite ficticio. El curso pasado también fue uno de los que menos tenía, pero pudo gastar más de 10 millones en salarios. El Zaragoza era la temporada pasada el octavo límite salarial, cuando pudo aumentar en 1,3 millones ese presupuesto. Sin embargo, ahora lo ha bajado en 3,14, un 36%, el que mas de toda la Segunda, quitando el Almería, que ha bajado en 17,2 millones, y los tres clubs recién descendidos de la élite , el Eibar (12,5), el Valladolid (20,3) y el Huesca (18,3). El Málaga lo ha subido en más de nueve millones, Las Palmas, en más de cuatro, mientras que los cuatro recién ascendidos, Real Sociedad B, Ibiza, Burgos y Amorebieta, también han tenido fuertes y lógicos incrementos al entrar en el fútbol profesional.

Así, es el Eibar, con 30,15 millones, el que encabeza una tabla en la que le siguen el Valladolid (29,03), el Leganés (26,4) y el Huesca. El Zaragoza se ha quedado lejísimos de ellos y Miguel Torrecilla, director deportivo zaragocista, ya avisaba este verano que trabajaba en tres escenarios, uno más humilde, otro similar al del curso pasado y otro algo superior que tenía que ver con la frustrada llegada de nuevos accionistas, algo que al final no se ha producido, al menos no durante el periodo estival. En el caso del Zaragoza, le perjudica su elevada deuda, que ronda los 70 millones, aunque pudo aplazar el pago de la anualidad del concurso (2,4) tras modificarse el convenio, así como la disminución de ingresos el curso pasado en abonos y la nulidad en las taquillas, algo que el club estimó en no menos de cuatro millones desde que empezó la pandemia en marzo de 2020. Además, este verano el Zaragoza no realizó ningún traspaso, como sí sucedió en los anteriores con Guti (Elche) en 2020 o con Peb Biel (Copenhague) o Soro (Madrid) en 2019.

Las temporadas anteriores

Los 8.850.000 euros de la temporada pasada suponían el límite salarial más elevado con el que ha contado el club aragonés desde que se impone esta medida de control económico desde LaLiga y, por tanto, en estos ocho largos años en Segunda, mientras que los 5,708 millones de la actual suponen la cuarta que más. La temporada 19-20 la empezó con 7.562.000 euros y esa cantidad se incrementó con los traspasos de enero a 8.183.000 euros. En la temporada 2018-2019 dispuso de 6.367.000 euros, en la 2017-2018 de 5.651.000 euros y en la 2016-2017 de 5.1175.000 euros. Un año antes la LFP le aprobó un techo de gasto de cuatro millones que suponía un importante aumento con respecto a los 2.500.000 euros con los que contó en la 2014-2015.

La cifra del límite salarial es importante, pero no vital, aunque sí lo fue en el curso pasado. El Espanyol era con 45 millones el que más límite tenía y subió, mientras que el Mallorca era el cuarto y el Rayo el quinto, con 19 y 16 respectivamente, y también ascendieron. Esta cifra es importante a la hora de poder formar plantillas competitivas, pero no define el éxito en la categoría. En la 19-20, el Elche logró el ascenso en el playoff con 5.084.000 millones de límite. En la temporada 18-19, el Mallorca también logró el éxito en la promoción con un límite de 6.900.000 euros. En el curso 16-17 el Girona contaba con seis millones y logró el ascenso directo como segundo clasificado. Y en la 15-16, los tres que subieron a Primera División tenían menos de cinco millones de límite salarial: Alavés (4.780.000 euros), Leganés (4.600.000) y el Osasuna (4.370.000).

En Primera, el límite de coste de plantilla deportiva del Barcelona ha sido recortado en más de un 70% por LaLiga al club azulgrana respecto al mercado de invierno de la temporada 2020-21. El límite de coste de plantilla deportiva del Barcelona ha quedado fijado en 97,9 millones de euros, un 28% de los 347,1 millones que podía emplear en salarios en enero de 2021, según los cálculos que establece la norma de control económico de la patronal, por lo que el recorte supera el 71%, debido a la situación económica del club azulgrana, que acumula una deuda de 1.350 millones, según reconoció en agosto su presidente, Joan Laporta. Esta situación provoca que el Barcelona pase de ser el segundo club con más margen de coste en plantilla de LaLiga Santander al séptimo, superado por cinco clubes.

El Real Madrid es el conjunto con más gasto en plantilla permitido de la competición, que además ha experimentado un incremento notable, pasando de poder gastar 473,3 millones de euros el pasado mes de enero de 2021 a 739 en septiembre, un 56% más.

En segundo lugar se ubica el Sevilla, al que LaLiga ha aumentado su límite disponible en 20 millones de euros, por lo que supera al Atlético de Madrid, al que la patronal le ha recortado su límite de coste en 46 millones, de los 217 que disponía en enero a los 171 actuales. También aumentaron su posibilidad de gasto en futbolistas y técnicos el Villarreal, de 142 a 159 millones; la Real Sociedad, de 95 a 127 millones y el Athletic Club, con un leve incremento de un millón en su límite, de 110,7 a 111,8.

Tras el Barcelona, el siguiente club con mayor margen para gastar en futbolistas es un recién ascendido: el Espanyol, con 77,8 millones de euros disponibles, 33 millones más que los que tenía en enero del año pasado, cuando competía en LaLiga Smartbank (Segunda División). El club con menos cantidad disponible para gastar en plantilla de la primera categoría del fútbol español es el Valencia, que también sufre un recorte espectacular de su límite de coste, de los 93,1 millones que disponía en enero de 2021, a los 30,9 con los que cuenta ahora, un 67% menos.

El límite salarial es el concepto que recoge la cantidad máxima que cada club puede gastarse en los salarios destinados a jugadores, entrenador, segundo entrenador y preparador físico (plantilla inscribible), así como en el filial, la cantera y otras secciones del club (plantilla no inscribible). La cifra se realiza a partir de la diferencia entre los ingresos y gastos estructurales y de deuda que tiene cada club. "La situación de exceso es muy inferior a la de la temporada pasada. Muchos clubes ya se han regularizado. En Segunda quedan muy pocos, diría menos de cinco clubes al inicio de temporada y ahora creo que todos están bien", ha asegurado José Guerra tras la reunión con los clubs, donde se ha referido a la situación sobre todo del Barcelona, aunque ha descartado sanciones a corto plazo por incumplimientos. "No hay ahora mismo ningún club que por incumplimiento vaya a tener ningún problema de inscripción", aseveró.