Lo dijo al final. “Sobre todo ganar y volver a ganar”, aunque lo cierto es que Juan Ignacio Martínez no escondió la necesidad que tiene su equipo de sumar ante el Oviedo su primera victoria en La Romareda y subir puestos en una tabla que refleja solo siete puntos en las mismas jornadas. “Es lo que hay y somos conscientes de la clasificación, estás abajo y un partido te lo puede cambiar todo. Con un 33% de los puntos no te vas a enganchar en la parte alta y somos conscientes. No es cuestión de psicosis ni de ansiedad, sabemos de la dificultad de los rivales y de la categoría y eso tiene que ser un factor motivante por la necesidad de puntos que tenemos”, aseguró el entrenador, que confía en que esta vez su equipo pueda dar primero en el marcador, algo que no ha logrado en esta temporada, ya que salvo el Ibiza el resto de rivales se adelantaron y le obligaron a ir a contra corriente.

“Toca también ponernos por delante, aunque tocan muchas cosas que no hemos hecho”, sentenció el entrenador zaragocista, que añadió: “El año pasado eso nos dio la vida, adelantarnos y cerrar los partidos. Con esa necesidad imperiosa de ganar, estoy muy motivado porque hemos trabajado el vídeo y veo que los jugadores ya se anticipan a lo que les voy a enseñar a la hora de buscar esos errores que hay que evitar. Debemos volver a la línea de la victoria que necesitamos todos”, subrayó el entrenador, feliz por la decisión de Sanidad de permitir el 100% del aforo y que La Romareda pueda presentar en los dos partidos seguidos en casa, ante el Oviedo y el Huesca, el mejor aspecto posible. ”Es de aplaudir y de agradecer esa decisión y nosotros tenemos una afición mayoritaria y muy fogosa, muy del equipo. En ese aspecto, estamos muy contentos, tras lo triste que fue el año pasado”.

“Lo que me preocuparía es que el jugador dejara de creer en lo que hacemos. Se trata de encadenar victorias, lo demás no vale y más en el caso de la figura del entrenador"

No se amilana JIM, ni siquiera al ver que el Zaragoza es el decimoséptimo límite salarial de la categoría, con 5,708 millones de euros, lejos de la cabeza, del Eibar, el Valladolid, el Leganés y el Huesca. “Eso no va a ser un argumento, todo lo contrario. Hemos hecho un muy buen equipo, así lo siento, y si vemos en eso la excusa fácil nos equivocamos. Compromiso y cero excusas, eso está en nuestro ADN, en nuestro camino. Si el talento de los rivales nos supera lo tendremos que compensar con otros factores como la energía, explicó el entrenador, consciente de que el buen nivel futbolístico se puede resentir si los malos resultados y la falta de victorias se mantienen más semanas. “Lo que me preocuparía es que el jugador dejara de creer en lo que hacemos. Se trata de encadenar victorias, lo demás no vale y más en el caso de la figura del entrenador. Ganas y eres muy bueno y, si no lo haces, la labor no se ve. Quiero la autoconfianza del jugador y que crezca a través de las victorias”, reflejó.

Con Narváez y Chavarría

En Lugo presentó una alineación con cambios, por las molestias en el talón de Chavarría o la lumbalgia de Narváez, pero también con la entrada de Azón por Álvaro Giménez y de Borja Sainz en la banda derecha y con la salida de Fran Gámez en la segunda parte para jugar de lateral zurdo. Ante el Oviedo, ya dejó claro que Narváez y Chavarría van a volver. “Nunca me intento pegar tiros en el pie, entiendo a los aficionados, pero Fran Gámez a pierna cambiada puso dos balones de gol, aunque tenga más profundidad por la derecha. Para el próximo partido habrá algunos cambios y si estos compañeros están mejor tienen posibilidades de entrar”, anticipó.

"El Oviedo se encuentra cómodo sin balón y ahí no podemos equivocarnos, tendremos que tener mucha precisión y paciencia, sabiendo que ellos cada vez que roban tienen una transición mortal, con jugadores muy rápidos”

Espera un Oviedo octavo con 10 puntos y que fuera de casa ha ganado en Huesca y empató en Ibiza para solo caer en Almería, un enemigo peligroso. “Es un equipo muy bien trabajado y definido, que junta bien sus líneas y que nos va a hacer el partido difícil. Viene con exjugadores (Pombo y Borja Bastón) que han estado aquí y tendrán su motivación añadida. Ellos se encuentran cómodos sin balón y ahí no podemos equivocarnos, tendremos que tener mucha precisión y paciencia, sabiendo que ellos cada vez que roban tienen una transición mortal, con jugadores muy rápidos”, destacó el entrenador zaragocista, que admite que cerrar la estrategia es decisivo para no encajar goles que “a balón parado nunca debimos recibir, aunque también estamos centrados en hacer daño al rival en esa faceta” y que tiene un claro mensaje para su equipo. “El Real Zaragoza no puede estar reñido ni con las dificultades ni con las excusas. Hay que ganar y en La Romareda llevamos ya muchas jornadas sin hacerlo”, avisó. Toda una declaración de intenciones.