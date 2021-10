Aprovecha Borja Bastón cualquier ocasión para recordar el inmenso cariño que le tiene al Zaragoza, el equipo en el que con su cesión desde el Atlético de Madrid en la 14-15 se hizo grande y dio el salto a Primera, en una carrera que en los últimos años ha perdido un brillo que espera recuperar en el Oviedo, donde ya es fijo para el Cuco Ziganda, con cuatro titularidades consecutivas y dos dianas, y donde jugará este sábado por segunda vez en La Romareda, ya que lo hizo con el Leganés el curso pasado.

En esa temporada 20-21 estuvo cerca de recalar en La Romareda. Lalo Arantegui trabajó ese fichaje que contaba con el beneplácito de Víctor Fernández y en un escenario de presencia en la élite que se diluyó tras el parón por la pandemia mandando al limbo el retorno zaragocista a Primera, también por la vía del playoff. Borja se resistía entonces a jugar en Segunda, no quería ir al extranjero y acabó dando su brazo a torcer con la categoría de plata, firmando por el Lega, recién descendido y con una oferta económica a la que el Zaragoza no podía llegar.

«Hubo grandes posibilidades de que fichara porque Zaragoza será siempre mi segunda casa. Me hacía mucha ilusión volver, pero no se pudo dar», señaló hace un año

«Hubo grandes posibilidades de que fichara porque Zaragoza será siempre mi segunda casa. Allí pasé, seguramente, el mejor año de vida tanto futbolística como personal en cuanto al nivel del grupo que éramos. Me hacía mucha ilusión volver, pero no se pudo dar», decía en este diario hace poco menos de un año cuando el Zaragoza iba a visitar Butarque, donde también anunciaba que no celebraría un gol en caso de marcarlo, algo que no llegó con el equipo 'pepinero'. Habrá que ver si este sábado hace diana ante el segundo equipo de su vida tras el Atlético.

En el Leganés solo firmó por un año, con dos opcionales que no se ejecutaron al no subir, y Borja quedó libre en junio después de un curso irregular, con solo cinco goles, donde no frenó su caída de los últimos tiempos. El ariete madrileño era una pieza codiciada en Segunda y el Oviedo fue el que más fuerte pujó, situándolo en lo más alto de su escalón salarial, pero con una propuesta inferior a los 600.000 euros por dos años y otro opcional que hubiera hecho posible su fichaje por otro club de plata, también por el Zaragoza. Lo cierto es que para Miguel Torrecilla, director deportivo, no fue una prioridad en ningún momento, ya que Cristo González, Borja Garcés, Álvaro Giménez, Enric Gallego o Hugo Duro lo eran antes y él no estaba en su lista de arietes preferidos. Bastón, a diferencia del año anterior, no tuvo opciones reales de regresar a La Romareda.

En el Zaragoza vivió en la 14-15 su gran año, con 22 goles y eso le permitió dar el salto a Primera

En el Oviedo, donde comenzó de suplente y se ha hecho indiscutible, ya con dos dianas, en Huesca, ante otro 'ex', y ante el Cartagena, esta de penalti, tiene ya el reconocimiento de Ziganda, su gran valedor junto al director deportivo, Rubén Reyes. Borja, además, ha comenzado enchufado en el trabajo y en la ayuda al equipo, su gran hándicap tanto tiempo, ya que su capacidad de remate, su eficacia y sus movimientos dentro del área están fuera de toda duda. Así, a sus 29 años puede recuperar algo del brillo que tuvo no hace demasiado, sobre todo en el Zaragoza que rozó el ascenso a las órdenes de Ranko Popovic.

Hijo del mítico portero rojiblanco Miguel Bastón, Borja González Tomás debutó en Primera con el Atlético en la última jornada de la 09-10, en Getafe, y fue creciendo en las cesiones al Murcia, al Huesca y al Deportivo para explotar en La Romareda, con 22 goles y una enorme temporada, no culminada con el ascenso y en la que se lesionó en el tramo final y apenas pudo jugar en la promoción, solo unos minutos en el fatídico día en Las Palmas.

El fallido ascenso

Con el Zaragoza de nuevo en Primera, Borja, encantado en la ciudad y en el club, se habría quedado. Jugó en la élite en el Eibar, con otra gran temporada y 18 dianas, y desde entonces su carrera perdió vuelo cuando fichó por el Swansea en el 2016, club que pagó 18 millones por él, dándole un salario anual de tres. Ni en el equipo inglés ni en las cesiones al Málaga y al Alavés logró relanzar su estrella. Firmó por el Aston Villa solo por seis meses en 2020 y después llegó a Butarque. Al Zaragoza, queda dicho, le fue imposible retornar. Ahora, vuelve a La Romareda, su segunda y querida casa.