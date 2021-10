El Real Zaragoza se ha ejercitado esta mañana de viernes en la Ciudad Deportiva en una última sesión sin novedades y en la que Fran Gámez ha vuelto a trabajar con el grupo, dejando claro que está recuperado de su herida en el tobillo. Así, Juan Ignacio Martínez ha repetido la convocatoria de 23 futbolistas, con solo dos porteros (Cristian y Ratón), que facilitó ante el Lugo para medirse mañana en La Romareda al Oviedo (18.15 horas), una lista en la que no están Javi Ros, habitual descarte por decisión técnica, Vigaray, lesionado en la rodilla y al que aún le restan tres meses como mínimo para volver, y Lasure, que está en la fase de la puesta a punto física tras superar un tumor testicular.

En el Anxo Carro no jugaron de titulares Juanjo Narváez, que había arrastrado una lumbalgia y que jugó en la segunda parte, y Pep Chavarría, por un golpe en el talón y que no tuvo minutos. Los dos en principio están en condiciones de regresar al once aunque aún siguen teniendo focos de dolor, pero todo apunta a que volverán a un equipo titular en el que también pueden regresar Álvaro Giménez o el mismo Fran Gámez.

La lista de 23 convocados la componen: Cristian Álvarez, Álvaro Ratón, Jair Amador, Radosav Petrovic, Enrique Clemente, Alejandro Francés, Juanjo Narváez, Adrián González, Valentín Vada, James Igbekeme, Pep Chavarria, Iñigo Eguaras, Carlos Nieto, Fran Gámez, César Yanis, Álvaro Giménez, Alberto Zapater, Sergio Bermejo, Nano Mesa, Lluís López, Borja Sainz, Francho Serrano e Iván Azón.