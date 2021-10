El 23 de febrero de 2020 un Zaragoza lanzado hacia el ascenso y en una Romareda abarrotada doblegaba al Deportivo y enfilaba el camino directo hacia Primera. Una pandemia lo evitó y trajo una temporada durísima y en la que se regateó a la tragedia con un Municipal vacío. Este sábado, ante el Oviedo (18.15 horas, Vamos), el estadio zaragocista recupera la posibilidad de ocupar todo su aforo, aunque la entrada será más modesta que aquel día ante los gallegos, después de que esta temporada haya supuesto la vuelta progresiva de la afición a su templo, y lo hace en un escenario muy diferente, con el equipo atascado en su inicio de Liga, con mejores sensaciones que números, con solo siete puntos en otras tantas jornadas y con la necesidad imperiosa de ganar por primera vez en su casa para escalar puestos.

El partido, en este sentido y ante un Oviedo bien reforzado y que huele a candidato a subir, tiene un claro aire de volver a empezar, de ponerse en la casilla de salida y estrenar esta nueva normalidad con el primer triunfo ante su gente. No habría mejor celebración, por cierto. No conoce la victoria el Zaragoza de JIM en La Romareda, escenario clave en la sufrida permanencia del curso pasado, en la reacción de la segunda vuelta. Lo cierto es que al equipo le cuesta un mundo marcar y por tanto vencer, algo que solo hizo en Alcorcón y remontando, un hecho que es obligado para un conjunto zaragocista al que siempre han golpeado primero, en todos los partidos menos en el inaugural con el Ibiza y que acabó en tablas sin goles.

Esa sensación de que al Zaragoza le hacen gol con muy poco, ya que es el segundo equipo que menos remates recibe, es tan negativa como la falta de eficacia arriba, del que más dispara y que solo lleva cinco dianas. Eso sí, ha hecho gol en sus últimos 4 partidos, por lo que si cierra su portería tendrá mucho ganado para entrar en la necesaria senda de las victorias, ya que queda claro que no anda sobrado de pólvora. Al contrario.

JIM sabe que su equipo ha merecido más de lo que muestra en la tabla, pero el Zaragoza viene de un partido más irregular en Lugo y tiene ahora dos oportunidades seguidas en casa para despegar, con el Oviedo primero y el derbi ante el Huesca después, dos enemigos complicados en un mes de octubre intenso, con cinco partidos que pueden ser claves para la reacción en la clasificación que esperan el técnico y sus jugadores y que desea el zaragocismo.

Por mucho que en la matizable tabla del límite salarial el Zaragoza tenga el sexto margen más bajo (5,7 millones), lejos, muy lejos, de los más poderosos (Eibar, Valladolid, Leganés y Huesca), y con casi cuatro menos que el enemigo de esta tarde, el único objetivo es regresar a Primera, escenario de solución de las penurias económicas mientras las ofertas de compra del club sigan sin cristalizar. Y para el ascenso, palabra que no se nombra en demasía, ya que Torrecilla prefiere la expresión «estar en la pomada», hay que sumar muchos puntos y preferiblemente ser muy solvente en casa. Ni una cosa ni otra hace por ahora el Zaragoza, que en La Romareda empató contra Ibiza y Sanse, dos recién ascendidos, y perdió contra el Cartagena. Toca ganar, no cabe duda.

Hasta cuatro cambios en el once

Para hacerlo, JIM, que repite la citación, moverá el once con respecto al Anxo Carro. Chavarría, que no jugó en Lugo por un golpe en el talón, y Narváez, que lo hizo solo en la segunda parte tras pasar por una lumbalgia, aún siguen algo renqueantes, pero volverán salvo sorpresa al once y también parece muy probable que lo haga Álvaro Giménez para intentar estrenar su cuenta anotadora después de que Azón jugara en Lugo. Con Narváez, Chavarría y Álvaro Giménez como muy probables novedades, el once ya tendría tres cambios, al que puede añadirse el de Fran Gámez, de regreso al lateral, aunque ha estado entre algodones por un golpe en el tobillo, lo que dejaría a Francés en el eje y a Lluís López en el banquillo. Mientras, en la medular parece que seguirán Francho, Eguaras y Zapater, con Vada esperando turno, y Nano Mesa también tiene muchas papeletas de continuar.

No lo pondrá fácil el Oviedo, un equipo sólido y de transiciones rápidas, de contras vertiginosas y con calidad arriba después de una revolución veraniega de 12 fichajes, Borja Bastón y Pombo, dos exzaragocistas, entre ellos. Ziganda, que aún clama por un centrocampista más, aunque sea del paro, duda por la baja de Obeng, sancionado, y puede retocar el dibujo. Es factible que Viti juegue de enganche y que Jirka entre en un carril. Pombo esperaría turno en su regreso a casa. El conjunto carbayón, que ya conquistó El Alcoraz y suma cuatro puntos de 9 a domicilio, tiene buena pinta esta temporada y ya roza los puestos de promoción con la mirada puesta en Primera. También la tiene el Zaragoza. Y este sa´bado debe volver a empezar para soñar con ello.

Alineaciones probables

Real Zaragoza: Cristian Álvarez; Fran Gámez, Francés, Jair, Chavarría; Francho, Eguaras, Zapater; Nano Mesa, Álvaro Giménez y Juanjo Narváez.

Real Oviedo: Femenías; Lucas, Dani Calvo, David Costas, Mossa; Brugman, Jimmy; Jirka, Borja Sánchez Viti; y Borja Bastón.

Arbitro: Milla Alvéndiz (Comité Andaluz).

Estadio: La Romareda.

Hora: 18.15